https://ria.ru/20250910/krym-2040887671.html
ФСБ задержала агента Киева, передававшего данные о ПВО в Крыму
ФСБ задержала агента Киева, передававшего данные о ПВО в Крыму - РИА Новости, 10.09.2025
ФСБ задержала агента Киева, передававшего данные о ПВО в Крыму
Силовики задержали агента украинской разведки, передавшего сведения о расположении частей ПВО РФ и критической инфраструктуры в Крыму, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T11:49:00+03:00
2025-09-10T11:49:00+03:00
2025-09-10T12:21:00+03:00
россия
республика крым
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040893367_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c4311173cd8039f646f69d1935fee700.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Силовики задержали агента украинской разведки, передавшего сведения о расположении частей ПВО РФ и критической инфраструктуры в Крыму, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ на территории Республики Крым задержан гражданин России 1981 года рождения, подозреваемый в совершении государственной измены. Установлено, что житель Феодосии был завербован сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины для получения оперативной информации на крымском направлении и посредством мессенджера WhatsApp инициативно передал фото, видеоматериалы и электронные файлы, содержащие координаты военных сооружений, объектов критической инфраструктуры, а также средств расположения ПВО", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что эти данные в дальнейшем могли быть использованы для планирования диверсий и нанесения ВСУ ракетно-артиллерийских ударов. Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, фигурант арестован. "ФСБ России вновь обращает внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба нашей стране", - добавили в ФСБ.
https://ria.ru/20250908/fsb--2040360302.html
россия
республика крым
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040893367_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0b795166174f0b00440d833fcb677f3d.jpg
Задержание агента Киева, передававшего данные о ПВО в Крыму
Силовики задержали агента украинской разведки, передавшего сведения о расположении частей ПВО РФ и критической инфраструктуры в Крыму, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
2025-09-10T11:49
true
PT2M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика крым, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Россия, Республика Крым, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
ФСБ задержала агента Киева, передававшего данные о ПВО в Крыму
В Крыму задержали агента Киева за передачу данных о критической инфраструктуры