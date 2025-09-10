https://ria.ru/20250910/krym-2040887671.html

ФСБ задержала агента Киева, передававшего данные о ПВО в Крыму

ФСБ задержала агента Киева, передававшего данные о ПВО в Крыму - РИА Новости, 10.09.2025

ФСБ задержала агента Киева, передававшего данные о ПВО в Крыму

Силовики задержали агента украинской разведки, передавшего сведения о расположении частей ПВО РФ и критической инфраструктуры в Крыму, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T11:49:00+03:00

2025-09-10T11:49:00+03:00

2025-09-10T12:21:00+03:00

россия

республика крым

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040893367_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c4311173cd8039f646f69d1935fee700.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Силовики задержали агента украинской разведки, передавшего сведения о расположении частей ПВО РФ и критической инфраструктуры в Крыму, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ на территории Республики Крым задержан гражданин России 1981 года рождения, подозреваемый в совершении государственной измены. Установлено, что житель Феодосии был завербован сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины для получения оперативной информации на крымском направлении и посредством мессенджера WhatsApp инициативно передал фото, видеоматериалы и электронные файлы, содержащие координаты военных сооружений, объектов критической инфраструктуры, а также средств расположения ПВО", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что эти данные в дальнейшем могли быть использованы для планирования диверсий и нанесения ВСУ ракетно-артиллерийских ударов. Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, фигурант арестован. "ФСБ России вновь обращает внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба нашей стране", - добавили в ФСБ.

https://ria.ru/20250908/fsb--2040360302.html

россия

республика крым

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание агента Киева, передававшего данные о ПВО в Крыму Силовики задержали агента украинской разведки, передавшего сведения о расположении частей ПВО РФ и критической инфраструктуры в Крыму, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. 2025-09-10T11:49 true PT2M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, республика крым, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины