11:49 10.09.2025 (обновлено: 12:21 10.09.2025)
ФСБ задержала агента Киева, передававшего данные о ПВО в Крыму
ФСБ задержала агента Киева, передававшего данные о ПВО в Крыму
россия
республика крым
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Силовики задержали агента украинской разведки, передавшего сведения о расположении частей ПВО РФ и критической инфраструктуры в Крыму, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ на территории Республики Крым задержан гражданин России 1981 года рождения, подозреваемый в совершении государственной измены. Установлено, что житель Феодосии был завербован сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины для получения оперативной информации на крымском направлении и посредством мессенджера WhatsApp инициативно передал фото, видеоматериалы и электронные файлы, содержащие координаты военных сооружений, объектов критической инфраструктуры, а также средств расположения ПВО", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что эти данные в дальнейшем могли быть использованы для планирования диверсий и нанесения ВСУ ракетно-артиллерийских ударов. Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, фигурант арестован. "ФСБ России вновь обращает внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба нашей стране", - добавили в ФСБ.
россия, республика крым, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Россия, Республика Крым, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Силовики задержали агента украинской разведки, передавшего сведения о расположении частей ПВО РФ и критической инфраструктуры в Крыму, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ РФ на территории Республики Крым задержан гражданин России 1981 года рождения, подозреваемый в совершении государственной измены. Установлено, что житель Феодосии был завербован сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины для получения оперативной информации на крымском направлении и посредством мессенджера WhatsApp инициативно передал фото, видеоматериалы и электронные файлы, содержащие координаты военных сооружений, объектов критической инфраструктуры, а также средств расположения ПВО", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что эти данные в дальнейшем могли быть использованы для планирования диверсий и нанесения ВСУ ракетно-артиллерийских ударов.
Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, фигурант арестован.
"ФСБ России вновь обращает внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба нашей стране", - добавили в ФСБ.
РоссияРеспублика КрымУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
