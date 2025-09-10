https://ria.ru/20250910/krokus-2041033394.html

Треть потерпевших допросили по делу о теракте в "Крокусе"

Треть потерпевших допросили по делу о теракте в "Крокусе"

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Треть потерпевших допросили во Втором западном окружном военном суде при рассмотрении уголовного дела о террористическом акте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Примерно одну треть потерпевших допросили в суде. Их в деле около 2300 человек", - сказал собеседник агентства. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.

