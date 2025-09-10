https://ria.ru/20250910/kriminal-2040684842.html

"Боимся за детей". Что сделала с пенсионеркой банда подростков в Поволжье

"Боимся за детей". Что сделала с пенсионеркой банда подростков в Поволжье - РИА Новости, 10.09.2025

"Боимся за детей". Что сделала с пенсионеркой банда подростков в Поволжье

Побрили налысо и избивали несколько дней — в Нижегородской области полицейские задержали школьников, подозреваемых в издевательствах над пенсионеркой. Жители... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T08:00:00+03:00

2025-09-10T08:00:00+03:00

2025-09-10T08:02:00+03:00

александр бастрыкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93407/66/934076691_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_7479724d255901880a25c14766d18815.jpg

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Побрили налысо и избивали несколько дней — в Нижегородской области полицейские задержали школьников, подозреваемых в издевательствах над пенсионеркой. Жители села имени Тимирязева, где все произошло, бьют тревогу и требуют исключить хулиганов из школы. О том, почему те могут избежать наказания, — в материале РИА Новости."Кровью захлебываешься"В начале сентября родители учеников Тимирязевской средней школы испытали настоящий шок, когда дети показали им присланные второклассницей фото и видео издевательств над пожилой женщиной. Позже один из роликов опубликовали в местных телеграм-каналах и пабликах в соцсетях.Там отчетливо видны изувеченное лицо и побритая голова пострадавшей. Голос за кадром интересуется у пенсионерки, как она себя чувствует в данный момент."Как тебе, хорошо? — задает вопрос мучитель. — Кровью захлебываешься. Ты же понимаешь, что я за Шкряна тебе лицо (произносит нецензурное слово. — Прим. ред.) могу разбить. Покажи свое лицо. Мразь. Ты помрешь с этим фото".Слышны еще два голоса — детский и взрослый женский, предлагающий переложить жертву с пола на диван. Вскоре запись обрывается."Увидев эти ролики и фотографии в телефоне ребенка, кто-то из родителей позвонил в ПДН и сообщил о случившемся, — рассказывает житель поселка Владимир (по его просьбе имя изменено). — Но, как говорят, там заявили, мол, что вы за бомжиху заступаетесь, не все ли вам равно. Зашевелились же лишь после общественного резонанса".В итоге пенсионерку с различными травмами доставили в районную больницу. "Ее зовут Любовь, она из соседней деревни Устиново, — продолжает собеседник РИА Новости. — Совершенно безобидная, часто побирается возле магазина. Да, неопрятная, выпивает, но вреда никому не приносит".Месть за сожителяГлавный подозреваемый, по данным агентства, — 13-летний Алексей (имя несовершеннолетнего изменено). Он переехал в поселок имени Тимирязева четыре года назад из Балахны, где учился в специальной школе. Семья — неблагополучная.Оператором и фотографом была его восьмилетняя сестра, которая и похвасталась потом шокирующим контентом одноклассникам. Также при избиении присутствовал приятель подростка и, вероятно, местная жительница Лилия."Дело в том, что пострадавшая тесно общалась с двумя алкоголиками: Лилией и ее гражданским мужем Сашей Шкариным, — объясняет Владимир. — Он недавно скончался. Ходили слухи, что в его смерти Лиля винила Любу, она подначивала подростков ее наказать".Другая жительница поселка Ольга уточняет: Шкарин умер этим летом, а голос за кадром действительно принадлежит Лилии. "Саша пил все, что горит, — добавляет она. — Но к его смерти Люба не имела никакого отношения. Лилия теперь куда-то пропала. Возможно, прячется в каком-то притоне".Так это или нет, сейчас выясняют силовики. Председатель СКР Александр Бастрыкин дал поручение руководителю областного управления ведомства возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования. Ситуация на контроле в центральном аппарате.Проблемный ученикОднако принятые меры несильно успокоили поселок. Особенно тревожатся родители школьников."Я очень боюсь за ребенка и не доверяю руководству, — признается Владимир (его сын учится с подозреваемым в одном классе). — Алексей ходит с ножом, третирует сверстников и тех, кто помладше. При этом директор школы Наталья Сизова уверяла, что все под контролем и мальчик ее слушается".По словам Ольги, подросток не раз участвовал в кражах, избивал отца и на самом деле постоянно угрожает ножом. Соседи пытались указать матери на асоциальное поведение сына, но та "посылала их подальше, заявляя, что как хочет, так и воспитывает детей".Родители возмущены решением директора принять Алексея в школу."Почему нельзя было отказать ему в очном обучении и перевести на домашнее, — говорит Владимир. — Тем более парень на год старше одноклассников. В школе же нет никакой охраны — только две уборщицы и кодовый замок. Единственный участковый не каждый день в поселке, а ближайший отдел полиции в 20 минутах езды — в Городце".Отметим, что Наталья Сизова на звонки корреспондента РИА Новости не ответила. Однако мать еще одного ученика заверила: руководство школы делало все возможное, чтобы хоть как-то повлиять на трудного подростка.Ограничение в правахК истории тем временем подключился и глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров."По линии органов опеки мы оперативно собрали консилиум, на котором решили инициировать процесс ограничения родителей в правах в отношении других детей, так как иные профилактические меры себя исчерпали и не имели должного эффекта, что и вылилось в это страшное происшествие, — написал он у себя в телеграм-канале. — Семья Алексея уже давно находится под прицелом органов опеки не только Городецкого округа. Вместе с полицией уже приняты меры по изоляции подростка, проходящего основным обвиняемым по данному ЧП".Алексей и его сестра после поднявшейся шумихи действительно больше не показывались в школе. Сейчас с ними проводят следственные действия. Однако привлечь к уголовной ответственности подростков в любом случае не получится: по российским законам она наступает только с 14 лет.Пострадавшая пенсионерка остается в больнице в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20250722/kriminal-2029946899.html

https://ria.ru/20250604/kriminal-2020659726.html

https://ria.ru/20250801/kriminal-2032600557.html

https://ria.ru/20250901/kriminal-2038328575.html

https://ria.ru/20250320/proisshestviya--2005972150.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

александр бастрыкин