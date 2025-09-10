https://ria.ru/20250910/kreml-2040947969.html
В Кремле не знают о каких-либо изменениях в позиции стран Европы по Украине
В Кремле не знают о каких-либо изменениях в позиции стран Европы по Украине - РИА Новости, 10.09.2025
В Кремле не знают о каких-либо изменениях в позиции стран Европы по Украине
Кремлю неизвестно о каких-либо изменениях в позиции стран Европы по возможности отправки своих военных на Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T13:56:00+03:00
2025-09-10T13:56:00+03:00
2025-09-10T13:56:00+03:00
в мире
украина
европа
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031946228_0:0:2542:1430_1920x0_80_0_0_46674fd94b0358055e484468753ee8a3.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Кремлю неизвестно о каких-либо изменениях в позиции стран Европы по возможности отправки своих военных на Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мне единственное, что известно, что 26 стран на встрече в Париже говорили о своей готовности присоединиться к отправке контингента на Украину, 26 стран. Я не располагаю информацией, что какая-то из этих стран изменила свою позицию. Вместе с тем целый ряд стран сразу же заявили о том, что они ни в коем случае не будут принимать в этом участие. Поэтому я не знаю каких-то изменений в этой композиции", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о числе стран, желающих отправить своих военных на Украину.
https://ria.ru/20250910/koalitsiya-2040817618.html
украина
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031946228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_604e9902e68ea31156db3045fc5b17a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, европа, россия, дмитрий песков
В мире, Украина, Европа, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле не знают о каких-либо изменениях в позиции стран Европы по Украине
Кремлю неизвестно об изменениях в позиции стран Европы по отправке ВС на Украину