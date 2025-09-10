https://ria.ru/20250910/kreml-2040947969.html

В Кремле не знают о каких-либо изменениях в позиции стран Европы по Украине

2025-09-10T13:56:00+03:00

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Кремлю неизвестно о каких-либо изменениях в позиции стран Европы по возможности отправки своих военных на Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мне единственное, что известно, что 26 стран на встрече в Париже говорили о своей готовности присоединиться к отправке контингента на Украину, 26 стран. Я не располагаю информацией, что какая-то из этих стран изменила свою позицию. Вместе с тем целый ряд стран сразу же заявили о том, что они ни в коем случае не будут принимать в этом участие. Поэтому я не знаю каких-то изменений в этой композиции", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о числе стран, желающих отправить своих военных на Украину.

