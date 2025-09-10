Рейтинг@Mail.ru
На военной базе в Южной Корее прогремел взрыв
10:48 10.09.2025
На военной базе в Южной Корее прогремел взрыв
Семь человек получили ранения в результате взрыва на территории армейской базы в городе Пхачжу в Южной Корее, передает агентство Ренхап. РИА Новости, 10.09.2025
СЕУЛ, 10 сен - РИА Новости. Семь человек получили ранения в результате взрыва на территории армейской базы в городе Пхачжу в Южной Корее, передает агентство Ренхап. "Инцидент с взрывом произошел 10 сентября около 15.30 (9.30 мск) в находящейся в Пхачжу в провинции Кенгидо армейской части", - пишет агентство. По предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв учебного боеприпаса. На данный момент известно о семи пострадавших. Военные заявили, что по факту инцидента проводится расследование, чтобы установить точные обстоятельства и причины случившегося.
СЕУЛ, 10 сен - РИА Новости. Семь человек получили ранения в результате взрыва на территории армейской базы в городе Пхачжу в Южной Корее, передает агентство Ренхап.
"Инцидент с взрывом произошел 10 сентября около 15.30 (9.30 мск) в находящейся в Пхачжу в провинции Кенгидо армейской части", - пишет агентство.
По предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв учебного боеприпаса. На данный момент известно о семи пострадавших.
Военные заявили, что по факту инцидента проводится расследование, чтобы установить точные обстоятельства и причины случившегося.
