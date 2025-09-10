https://ria.ru/20250910/koreja-2040868933.html

На военной базе в Южной Корее прогремел взрыв

На военной базе в Южной Корее прогремел взрыв - РИА Новости, 10.09.2025

На военной базе в Южной Корее прогремел взрыв

Семь человек получили ранения в результате взрыва на территории армейской базы в городе Пхачжу в Южной Корее, передает агентство Ренхап. РИА Новости, 10.09.2025

в мире

южная корея

кенгидо

СЕУЛ, 10 сен - РИА Новости. Семь человек получили ранения в результате взрыва на территории армейской базы в городе Пхачжу в Южной Корее, передает агентство Ренхап. "Инцидент с взрывом произошел 10 сентября около 15.30 (9.30 мск) в находящейся в Пхачжу в провинции Кенгидо армейской части", - пишет агентство. По предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв учебного боеприпаса. На данный момент известно о семи пострадавших. Военные заявили, что по факту инцидента проводится расследование, чтобы установить точные обстоятельства и причины случившегося.

южная корея

кенгидо

2025

Новости

