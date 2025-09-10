https://ria.ru/20250910/kongo-2040895411.html
В ДРК при нападении исламистов погибли 89 человек
В ДРК при нападении исламистов погибли 89 человек - РИА Новости, 10.09.2025
В ДРК при нападении исламистов погибли 89 человек
По меньшей мере 89 мирных жителей погибли от рук боевиков группировки Альянс демократических сил (АДС) в результате вооруженного нападения на деревни Нтойо,... РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. По меньшей мере 89 мирных жителей погибли от рук боевиков группировки Альянс демократических сил (АДС) в результате вооруженного нападения на деревни Нтойо, Фотоду и Авей в ночь с понедельника на вторник, говорится в сообщении офиса премьер-министра Демократической Республики Конго (ДРК). "Премьер-министр со скорбью восприняла известия о террористическом нападении, совершенном ночью 8 сентября Альянсом демократических сил, связанным с Исламским государством*, в районах Луберо и Бени провинции Северное Киву. В ходе варварского налёта были убиты 89 человек, многие были похищены и ранены, также был нанесён значительный материальный ущерб", - сказано в документе, опубликованном в соцсетях ведомства. Ранее местные жители сообщали, что террористы похитили около сотни мирных жителей. По данным правоохранительных органов, в ходе атаки было сожжено 16 домов, восемь мотоциклов и два автомобиля. Альянс демократических сил - созданная в 1995 году угандийская исламистская повстанческая группировка, действующая на западе Уганды и востоке ДРК. В 2019 году движение присягнуло международной террористической организации ИГ*.* Террористическая организация, запрещена в РФ.
