https://ria.ru/20250910/koalitsiya-2040817618.html
“Коалиция безмозглых”: в США рассказали о плане ввода войск на Украину
“Коалиция безмозглых”: в США рассказали о плане ввода войск на Украину - РИА Новости, 10.09.2025
“Коалиция безмозглых”: в США рассказали о плане ввода войск на Украину
Коалиция желающих встретится с серьезными вызовами в случае ухода США из Европы, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T02:21:00+03:00
2025-09-10T02:21:00+03:00
2025-09-10T02:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
европа
рэй макговерн
кир стармер
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039909393_0:320:3070:2047_1920x0_80_0_0_b3db390bc9b44c54c6a9bfdcefcefb65.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Коалиция желающих встретится с серьезными вызовами в случае ухода США из Европы, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube."Я думаю, что "коалиция безмозглых" или "коалиция заблуждающихся" обречена без Соединенных Штатов. США, конечно, дадут им оружие, которого у нас нет. И они заплатят за это деньгами, которых у них нет", — сказал онМакговерн также подчеркнул, что в таком состоянии европейцы не смогут помочь Киеву ни деньгами, ни оружием.В прошедший четверг в Париже прошла встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил по итогам, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня "силы сдерживания".Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на территории постсоветской республики. Как уточнил министр, при появлении иностранного контингента на Украине государства Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти силы будут создавать факты на земле.
https://ria.ru/20250909/ultimatum-2040558330.html
https://ria.ru/20250908/evropa-2040301129.html
сша
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039909393_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_47c5a70abab4090fd1266fe9eadaedf3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, европа, рэй макговерн, кир стармер, эммануэль макрон, центральное разведывательное управление (цру), youtube
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Европа, Рэй Макговерн, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), YouTube
“Коалиция безмозглых”: в США рассказали о плане ввода войск на Украину
Макговер: без США коалиция желающих обречена