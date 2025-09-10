https://ria.ru/20250910/klassy-2040869583.html
Хоценко открыл в Омской области новые агротехнологические классы
10.09.2025
ОМСК, 10 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко открыл первые в регионе агротехнологические классы нового формата, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области. Торжественное открытие современных агротехнологических классов на базе школы в посёлке Иртышский Омского района состоялось 10 сентября. Классы нового формата созданы в рамках федерального проекта "Кадры в АПК" нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Губернатор Виталий Хоценко, спикер заксобрания Омской области Александр Артемов, руководство района и Иртышской птицефабрики, а также представители Омского государственного аграрного университета приняли участие в открытии агротехнологических классов на базе Иртышской школы. "Открытие агротехнологических классов – это важный шаг. Ваши родители трудятся на одной из крупнейших и уважаемых в стране птицефабрик, которая активно поддерживает социальные инициативы. Благодаря совместной работе предприятия, муниципалитета, региональных и федеральных властей удалось подготовить новые классы. Это инициатива президента России Владимира Владимировича Путина, в рамках которой привлекаются внебюджетные средства. Теперь у вас есть возможность изучать современные направления сельского хозяйства, готовиться к поступлению в Государственный аграрный университет имени Столыпина и связывать свою будущую профессию с аграрной сферой региона. Уверен, что открытие агроклассов станет началом большой работы. Подобные классы появятся и в других районах области, но именно вы первыми получили такую возможность", - отметил Виталий Хоценко. С 1 сентября обучение в агротехнологических классах на базе Иртышской школы проходят 52 школьника. Это ученики седьмых и десятого классов. Они углубленно изучают химию, биологию, физику и математику, а также осваивают дополнительные курсы по агрохимии, генетике, агробиологии растений, применению законов физики и математики в птицеводстве. Занятия будут проводить также преподаватели ОмГАУ и специалисты Иртышской птицефабрики, а ученики получат возможность проходить практику в научно-исследовательских центрах вуза и на птицефабрике.
