https://ria.ru/20250910/klassy-2040869583.html

Хоценко открыл в Омской области новые агротехнологические классы

Хоценко открыл в Омской области новые агротехнологические классы - РИА Новости, 10.09.2025

Хоценко открыл в Омской области новые агротехнологические классы

Губернатор Омской области Виталий Хоценко открыл первые в регионе агротехнологические классы нового формата, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T10:51:00+03:00

2025-09-10T10:51:00+03:00

2025-09-10T11:19:00+03:00

омская область

омская область

виталий хоценко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876168_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_53d364019544569b0790bdf31bcea7d0.jpg

ОМСК, 10 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко открыл первые в регионе агротехнологические классы нового формата, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области. Торжественное открытие современных агротехнологических классов на базе школы в посёлке Иртышский Омского района состоялось 10 сентября. Классы нового формата созданы в рамках федерального проекта "Кадры в АПК" нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Губернатор Виталий Хоценко, спикер заксобрания Омской области Александр Артемов, руководство района и Иртышской птицефабрики, а также представители Омского государственного аграрного университета приняли участие в открытии агротехнологических классов на базе Иртышской школы. "Открытие агротехнологических классов – это важный шаг. Ваши родители трудятся на одной из крупнейших и уважаемых в стране птицефабрик, которая активно поддерживает социальные инициативы. Благодаря совместной работе предприятия, муниципалитета, региональных и федеральных властей удалось подготовить новые классы. Это инициатива президента России Владимира Владимировича Путина, в рамках которой привлекаются внебюджетные средства. Теперь у вас есть возможность изучать современные направления сельского хозяйства, готовиться к поступлению в Государственный аграрный университет имени Столыпина и связывать свою будущую профессию с аграрной сферой региона. Уверен, что открытие агроклассов станет началом большой работы. Подобные классы появятся и в других районах области, но именно вы первыми получили такую возможность", - отметил Виталий Хоценко. С 1 сентября обучение в агротехнологических классах на базе Иртышской школы проходят 52 школьника. Это ученики седьмых и десятого классов. Они углубленно изучают химию, биологию, физику и математику, а также осваивают дополнительные курсы по агрохимии, генетике, агробиологии растений, применению законов физики и математики в птицеводстве. Занятия будут проводить также преподаватели ОмГАУ и специалисты Иртышской птицефабрики, а ученики получат возможность проходить практику в научно-исследовательских центрах вуза и на птицефабрике.

https://ria.ru/20250904/khotsenko-2039696321.html

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

омская область, виталий хоценко