ЕК может ввести ограничения против китайских НПЗ, пишет Reuters
ЕК может ввести ограничения против китайских НПЗ, пишет Reuters - РИА Новости, 10.09.2025
ЕК может ввести ограничения против китайских НПЗ, пишет Reuters
ЕК может ввести ограничения против китайских НПЗ, пишет Reuters

Еврокомиссия рассматривает возможность ввести ограничения против некоторых китайских НПЗ в рамках нового пакета санкций против РФ, передает агентство Reuters
2025-09-10T16:27:00+03:00
2025-09-10T16:27:00+03:00
2025-09-10T16:33:00+03:00
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Еврокомиссия рассматривает возможность ввести ограничения против некоторых китайских НПЗ в рамках нового пакета санкций против РФ, передает агентство Reuters со ссылкой на чиновников ЕС. "Еврокомиссия рассматривает возможность внести в список некоторые независимые китайские НПЗ в рамках своего 19-го пакета санкций против России", - говорится в материале. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
