ЕК может ввести ограничения против китайских НПЗ, пишет Reuters
16:27 10.09.2025 (обновлено: 16:33 10.09.2025)
ЕК может ввести ограничения против китайских НПЗ, пишет Reuters
Еврокомиссия рассматривает возможность ввести ограничения против некоторых китайских НПЗ в рамках нового пакета санкций против РФ, передает агентство Reuters со
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Еврокомиссия рассматривает возможность ввести ограничения против некоторых китайских НПЗ в рамках нового пакета санкций против РФ, передает агентство Reuters со ссылкой на чиновников ЕС. "Еврокомиссия рассматривает возможность внести в список некоторые независимые китайские НПЗ в рамках своего 19-го пакета санкций против России", - говорится в материале. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
ЕК может ввести ограничения против китайских НПЗ, пишет Reuters

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Еврокомиссия рассматривает возможность ввести ограничения против некоторых китайских НПЗ в рамках нового пакета санкций против РФ, передает агентство Reuters со ссылкой на чиновников ЕС.
"Еврокомиссия рассматривает возможность внести в список некоторые независимые китайские НПЗ в рамках своего 19-го пакета санкций против России", - говорится в материале.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
FT: ЕС обсуждает санкции против Китая за покупку российских энергоносителей
8 сентября, 13:51
FT: ЕС обсуждает санкции против Китая за покупку российских энергоносителей
8 сентября, 13:51
 
