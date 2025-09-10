Рейтинг@Mail.ru
Пентагон заявил, что США не стремятся к конфликту с Китаем - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 10.09.2025 (обновлено: 16:04 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/kitay-2040992906.html
Пентагон заявил, что США не стремятся к конфликту с Китаем
Пентагон заявил, что США не стремятся к конфликту с Китаем - РИА Новости, 10.09.2025
Пентагон заявил, что США не стремятся к конфликту с Китаем
Глава Пентагона Пит Хегсет сказал в ходе разговора с министром обороны Китая Дун Цзюнем, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Китаем и не хотят... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T16:03:00+03:00
2025-09-10T16:04:00+03:00
в мире
китай
сша
пит хегсет
дун цзюнь
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997676852_0:142:2885:1765_1920x0_80_0_0_9d14802553d0aed995a41ad2d98379e2.jpg
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет сказал в ходе разговора с министром обороны Китая Дун Цзюнем, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Китаем и не хотят "смены режима" в стране, заявил Пентагон. "Хегсет ясно дал понять, что Соединённые Штаты не стремятся к конфликту с Китаем и не добиваются смены режима или удушения КНР", - говорится в заявлении официального представителя Пентагона Шона Парнелла. Тем не менее, американский министр дал понять, что США имеют "жизненно важные" интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и будут решительно отстаивать их. "Они (министры - ред.) договорились продолжить обсуждения", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20250906/ssha-2040082827.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997676852_0:0:2564:1923_1920x0_80_0_0_065a9752e0a0f3a3a8feef19c4408b69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, пит хегсет, дун цзюнь, министерство обороны сша
В мире, Китай, США, Пит Хегсет, Дун Цзюнь, Министерство обороны США
Пентагон заявил, что США не стремятся к конфликту с Китаем

Глава Пентагона Хегсет: США не хотят смены режима в Китае

© AP Photo / Manuel Balce CenetaГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет сказал в ходе разговора с министром обороны Китая Дун Цзюнем, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Китаем и не хотят "смены режима" в стране, заявил Пентагон.
"Хегсет ясно дал понять, что Соединённые Штаты не стремятся к конфликту с Китаем и не добиваются смены режима или удушения КНР", - говорится в заявлении официального представителя Пентагона Шона Парнелла.
Тем не менее, американский министр дал понять, что США имеют "жизненно важные" интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и будут решительно отстаивать их.
"Они (министры - ред.) договорились продолжить обсуждения", - говорится в заявлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
США потеряли не Индию с Россией, а возможность разделять и властвовать
6 сентября, 08:00
 
В миреКитайСШАПит ХегсетДун ЦзюньМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала