Пентагон заявил, что США не стремятся к конфликту с Китаем

Пентагон заявил, что США не стремятся к конфликту с Китаем

2025-09-10T16:03:00+03:00

в мире

китай

сша

пит хегсет

дун цзюнь

министерство обороны сша

ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет сказал в ходе разговора с министром обороны Китая Дун Цзюнем, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Китаем и не хотят "смены режима" в стране, заявил Пентагон. "Хегсет ясно дал понять, что Соединённые Штаты не стремятся к конфликту с Китаем и не добиваются смены режима или удушения КНР", - говорится в заявлении официального представителя Пентагона Шона Парнелла. Тем не менее, американский министр дал понять, что США имеют "жизненно важные" интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и будут решительно отстаивать их. "Они (министры - ред.) договорились продолжить обсуждения", - говорится в заявлении.

