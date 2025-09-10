https://ria.ru/20250910/kitay-2040992906.html
Пентагон заявил, что США не стремятся к конфликту с Китаем
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет сказал в ходе разговора с министром обороны Китая Дун Цзюнем, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Китаем и не хотят "смены режима" в стране, заявил Пентагон. "Хегсет ясно дал понять, что Соединённые Штаты не стремятся к конфликту с Китаем и не добиваются смены режима или удушения КНР", - говорится в заявлении официального представителя Пентагона Шона Парнелла. Тем не менее, американский министр дал понять, что США имеют "жизненно важные" интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и будут решительно отстаивать их. "Они (министры - ред.) договорились продолжить обсуждения", - говорится в заявлении.
