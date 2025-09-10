Рейтинг@Mail.ru
Китай заявил о бесперспективности сдерживания страны с помощью Тайваня - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 10.09.2025 (обновлено: 16:33 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/kitaj-2040999213.html
Китай заявил о бесперспективности сдерживания страны с помощью Тайваня
Китай заявил о бесперспективности сдерживания страны с помощью Тайваня - РИА Новости, 10.09.2025
Китай заявил о бесперспективности сдерживания страны с помощью Тайваня
Любые попытки "использовать Тайвань для сдерживания Китая" закончатся провалом, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь в ходе разговора в формате видеоконференции РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T16:25:00+03:00
2025-09-10T16:33:00+03:00
в мире
тайвань
китай
дун цзюнь
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92773/17/927731729_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_e112cdb69e52bd9ce2f902caa8c89034.jpg
ПЕКИН, 10 сен - РИА Новости. Любые попытки "использовать Тайвань для сдерживания Китая" закончатся провалом, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь в ходе разговора в формате видеоконференции с главой Пентагона Питом Хегсетом. "Любые попытки "поддержать независимость вооружением" и "использовать Тайвань для сдерживания Китая", а также (попытки - ред.) вмешательства закончатся провалом", - приводит слова Дун Цзюня Центральное телевидение Китая.
https://ria.ru/20241015/tayvan-1978011529.html
тайвань
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92773/17/927731729_115:0:1886:1328_1920x0_80_0_0_a70d8cc9bc7aeae00b6b86988e40f85e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тайвань, китай, дун цзюнь, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Тайвань, Китай, Дун Цзюнь, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Китай заявил о бесперспективности сдерживания страны с помощью Тайваня

Дун Цзюнь: любые попытки использовать Тайвань для сдерживания КНР провальны

© Fotolia / Stripped PixelФлаг Китайской Народной Республики
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Fotolia / Stripped Pixel
Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 10 сен - РИА Новости. Любые попытки "использовать Тайвань для сдерживания Китая" закончатся провалом, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь в ходе разговора в формате видеоконференции с главой Пентагона Питом Хегсетом.
"Любые попытки "поддержать независимость вооружением" и "использовать Тайвань для сдерживания Китая", а также (попытки - ред.) вмешательства закончатся провалом", - приводит слова Дун Цзюня Центральное телевидение Китая.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
До последнего тайваньца: американцы нашли себе новую Украину
15 октября 2024, 08:00
 
В миреТайваньКитайДун ЦзюньПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала