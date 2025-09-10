https://ria.ru/20250910/kitaj-2040999213.html
Китай заявил о бесперспективности сдерживания страны с помощью Тайваня
ПЕКИН, 10 сен - РИА Новости. Любые попытки "использовать Тайвань для сдерживания Китая" закончатся провалом, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь в ходе разговора в формате видеоконференции с главой Пентагона Питом Хегсетом. "Любые попытки "поддержать независимость вооружением" и "использовать Тайвань для сдерживания Китая", а также (попытки - ред.) вмешательства закончатся провалом", - приводит слова Дун Цзюня Центральное телевидение Китая.
