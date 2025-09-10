https://ria.ru/20250910/kiselev-2041047818.html
Киселев назвал сотрудничество с Китаем в медиасфере перспективным
ПЕКИН, 10 сен - РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выступил по видеосвязи с речью на церемонии открытия нового офиса Sputnik в Пекине, отметив, что сотрудничество России и Китая в сфере медиа в третьих странах является перспективным направлением для взаимодействия двух государств. В среду в столице Китая состоялась торжественная церемония открытия нового офиса международного информационного агентства Sputnik. В мероприятии приняли участие официальный представитель МИД России Мария Захарова, генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев, посол России в КНР Игорь Моргулов и другие почетные гости. "Крайне перспективным направлением нам видится также плотное сотрудничество в медиасфере в третьих странах. В частности, создание совместных российско-китайских пресс-клубов. Это будет способствовать координации усилий и обмену опытом во всех регионах нашего присутствия, особенно в странах Глобального Юга", - сказал Киселев. Он подчеркнул, что Россия и Китай, как две великие державы, должны задавать тренды в мировой журналистике. Гендиректор медиагруппы отметил максимальный уровень взаимодействия, который был налажен со СМИ Китая. Более 20 подписанных соглашений, совместное приложение "Россия-Китай: главное", экспертные форумы в рамках БРИКС и ШОС и ежедневный обмен контентом стали результатами партнерства с ведущими китайскими медиа, рассказал Киселев. "Я хочу отдельно подчеркнуть, что мы ставим перед собой исключительно созидательные цели, без вмешательства во внутренние дела стран присутствия. Наша главная миссия — представить справедливый образ России и сделать ее понятной для разных регионов, а также сблизить страны с многомиллионной аудиторией агентства по всему миру", - сказал он. Кроме того, Sputnik в Китае стал самым успешным иностранным медиа в стране за десять лет его работы, отметил он. "Это не просто достижение, а свидетельство глубокого доверия между нашими странами", - сказал Киселев. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом она объединяет сайты и соцсети Sputnik на 30+ языках, радиовещание на 14 языках и информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. Двадцать четыре мультимедийных центра Sputnik расположены по всему миру. В России медиагруппа представлена лидирующим информационным агентством РИА Новости и сайтом ria.ru, информационным агентством Baltnews, а также информационными ресурсами ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, ТОК/КОТ, Социальный̆ навигатор, Arctic.ru, центром экономических исследований РИА Рейтинг и радио Sputnik. Sputnik China уже больше 10 лет является важной частью китайского медиаландшафта.
Киселев назвал сотрудничество с Китаем в медиасфере перспективным
В среду в столице Китая состоялась торжественная церемония открытия нового офиса международного информационного агентства Sputnik. В мероприятии приняли участие официальный представитель МИД России Мария Захарова, генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев, посол России в КНР Игорь Моргулов и другие почетные гости.
"Крайне перспективным направлением нам видится также плотное сотрудничество в медиасфере в третьих странах. В частности, создание совместных российско-китайских пресс-клубов. Это будет способствовать координации усилий и обмену опытом во всех регионах нашего присутствия, особенно в странах Глобального Юга", - сказал Киселев.
Он подчеркнул, что Россия и Китай, как две великие державы, должны задавать тренды в мировой журналистике. Гендиректор медиагруппы отметил максимальный уровень взаимодействия, который был налажен со СМИ Китая. Более 20 подписанных соглашений, совместное приложение "Россия-Китай: главное", экспертные форумы в рамках БРИКС и ШОС и ежедневный обмен контентом стали результатами партнерства с ведущими китайскими медиа, рассказал Киселев.
"Я хочу отдельно подчеркнуть, что мы ставим перед собой исключительно созидательные цели, без вмешательства во внутренние дела стран присутствия. Наша главная миссия — представить справедливый образ России и сделать ее понятной для разных регионов, а также сблизить страны с многомиллионной аудиторией агентства по всему миру", - сказал он.
Кроме того, Sputnik в Китае стал самым успешным иностранным медиа в стране за десять лет его работы, отметил он. "Это не просто достижение, а свидетельство глубокого доверия между нашими странами", - сказал Киселев.
Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом она объединяет сайты и соцсети Sputnik на 30+ языках, радиовещание на 14 языках и информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. Двадцать четыре мультимедийных центра Sputnik расположены по всему миру.
В России медиагруппа представлена лидирующим информационным агентством РИА Новости и сайтом ria.ru, информационным агентством Baltnews, а также информационными ресурсами ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, ТОК/КОТ, Социальный̆ навигатор, Arctic.ru, центром экономических исследований РИА Рейтинг и радио Sputnik. Sputnik China уже больше 10 лет является важной частью китайского медиаландшафта.