Фермеры покажут продукцию на гастрономическом фестивале в Кирове в сентябре

13:57 10.09.2025
кировская область
киров
фермеры
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Фермеры и пищевые предприятия Кировской области представят продукцию на гастрономическом фестивале "Вкусная Вятка", мероприятие пройдет на Спасской улице в столице региона 13 и 14 сентября, сообщает пресс-служба областного правительства. Гости фестиваля смогут попробовать свежую выпечку, мясные деликатесы, сыры, мед, шоколад и урбеч. Рестораны и кафе представят вариации блюд вятской кухни. Помимо дегустаций и покупок, посетители смогут научиться их готовить на мастер-классах от шеф-поваров. Еще одним событием фестиваля станет соревнование по приготовлению данара по-вятски. Этот бутерброд пользуется популярностью у кировчан и считается символом современной местной гастрономии. Для гостей подготовлена развлекательная программа: концерт и викторина с призами у Центра развития туризма, а также мастер-классы и шоу для детей и взрослых на Спасской улице. "Прогулочная Спасская стала уже традиционным местом проведения праздников для жителей и гостей города. Фестиваль "Вкусная Вятка" с его разнообразной программой поможет узнать больше об особенностях местной кухни, погрузит в культуру и традиции региона. Благодарим союз "Вятская торгово-промышленная палата" и центр "Мой бизнес" за идею фестиваля и его организацию", – сказал директор Центра развития туризма Кировской области и дирекции по организации мероприятий Алексей Чепцов, его слова приводит пресс-служба. Фестиваль проводится в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", а также соответствует задачам нацпроекта "Туризм и гостеприимство".
кировская область
киров
© РИА Новости / Виталий ТимкивФермерская продукция
Фермерская продукция - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Фермерская продукция. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Фермеры и пищевые предприятия Кировской области представят продукцию на гастрономическом фестивале "Вкусная Вятка", мероприятие пройдет на Спасской улице в столице региона 13 и 14 сентября, сообщает пресс-служба областного правительства.
Гости фестиваля смогут попробовать свежую выпечку, мясные деликатесы, сыры, мед, шоколад и урбеч. Рестораны и кафе представят вариации блюд вятской кухни. Помимо дегустаций и покупок, посетители смогут научиться их готовить на мастер-классах от шеф-поваров.
Еще одним событием фестиваля станет соревнование по приготовлению данара по-вятски. Этот бутерброд пользуется популярностью у кировчан и считается символом современной местной гастрономии.
Для гостей подготовлена развлекательная программа: концерт и викторина с призами у Центра развития туризма, а также мастер-классы и шоу для детей и взрослых на Спасской улице.
"Прогулочная Спасская стала уже традиционным местом проведения праздников для жителей и гостей города. Фестиваль "Вкусная Вятка" с его разнообразной программой поможет узнать больше об особенностях местной кухни, погрузит в культуру и традиции региона. Благодарим союз "Вятская торгово-промышленная палата" и центр "Мой бизнес" за идею фестиваля и его организацию", – сказал директор Центра развития туризма Кировской области и дирекции по организации мероприятий Алексей Чепцов, его слова приводит пресс-служба.
Фестиваль проводится в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", а также соответствует задачам нацпроекта "Туризм и гостеприимство".
