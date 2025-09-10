https://ria.ru/20250910/kirov-2040948957.html
Фермеры покажут продукцию на гастрономическом фестивале в Кирове в сентябре
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Фермеры и пищевые предприятия Кировской области представят продукцию на гастрономическом фестивале "Вкусная Вятка", мероприятие пройдет на Спасской улице в столице региона 13 и 14 сентября, сообщает пресс-служба областного правительства. Гости фестиваля смогут попробовать свежую выпечку, мясные деликатесы, сыры, мед, шоколад и урбеч. Рестораны и кафе представят вариации блюд вятской кухни. Помимо дегустаций и покупок, посетители смогут научиться их готовить на мастер-классах от шеф-поваров. Еще одним событием фестиваля станет соревнование по приготовлению данара по-вятски. Этот бутерброд пользуется популярностью у кировчан и считается символом современной местной гастрономии. Для гостей подготовлена развлекательная программа: концерт и викторина с призами у Центра развития туризма, а также мастер-классы и шоу для детей и взрослых на Спасской улице. "Прогулочная Спасская стала уже традиционным местом проведения праздников для жителей и гостей города. Фестиваль "Вкусная Вятка" с его разнообразной программой поможет узнать больше об особенностях местной кухни, погрузит в культуру и традиции региона. Благодарим союз "Вятская торгово-промышленная палата" и центр "Мой бизнес" за идею фестиваля и его организацию", – сказал директор Центра развития туризма Кировской области и дирекции по организации мероприятий Алексей Чепцов, его слова приводит пресс-служба. Фестиваль проводится в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", а также соответствует задачам нацпроекта "Туризм и гостеприимство".
