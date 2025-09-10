https://ria.ru/20250910/kirk-2041077317.html

Кирк в момент покушения говорил о проблеме огнестрельного насилия в США

Кирк в момент покушения говорил о проблеме огнестрельного насилия в США - РИА Новости, 10.09.2025

Кирк в момент покушения говорил о проблеме огнестрельного насилия в США

Американский консервативный политик и активист Чарли Кирк в момент покушения на него говорил о проблеме огнестрельного насилия в США, в том числе, со стороны... РИА Новости, 10.09.2025

ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Американский консервативный политик и активист Чарли Кирк в момент покушения на него говорил о проблеме огнестрельного насилия в США, в том числе, со стороны трансгендеров*, сообщает телеканал CNN со ссылкой на запись выступления. Согласно стенограмме последних минут перед покушением, один из участников мероприятия обратился к Кирку с вопросом о том, сколько трансгендерных* американцев стали виновниками случаев массовой стрельбы за последние 10 лет. "Слишком много", - отметил Кирк. Вслед за этим между активистом и тем же участником началась дискуссия о статистике случаев массовой стрельбы, в момент которой прозвучал выстрел. Консервативный политик и активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, от которого впоследствии скончался в больнице. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан. Президент США Дональд Трамп подтвердил смерть политика и выразил соболезнования его семье.* Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.

