Рейтинг@Mail.ru
Кирк в момент покушения говорил о проблеме огнестрельного насилия в США - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:57 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/kirk-2041077317.html
Кирк в момент покушения говорил о проблеме огнестрельного насилия в США
Кирк в момент покушения говорил о проблеме огнестрельного насилия в США - РИА Новости, 10.09.2025
Кирк в момент покушения говорил о проблеме огнестрельного насилия в США
Американский консервативный политик и активист Чарли Кирк в момент покушения на него говорил о проблеме огнестрельного насилия в США, в том числе, со стороны... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T23:57:00+03:00
2025-09-10T23:57:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041068765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_97ae2f2ec3d2c7264fd332b8f62b4a54.jpg
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Американский консервативный политик и активист Чарли Кирк в момент покушения на него говорил о проблеме огнестрельного насилия в США, в том числе, со стороны трансгендеров*, сообщает телеканал CNN со ссылкой на запись выступления. Согласно стенограмме последних минут перед покушением, один из участников мероприятия обратился к Кирку с вопросом о том, сколько трансгендерных* американцев стали виновниками случаев массовой стрельбы за последние 10 лет. "Слишком много", - отметил Кирк. Вслед за этим между активистом и тем же участником началась дискуссия о статистике случаев массовой стрельбы, в момент которой прозвучал выстрел. Консервативный политик и активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, от которого впоследствии скончался в больнице. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан. Президент США Дональд Трамп подтвердил смерть политика и выразил соболезнования его семье.* Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.
https://ria.ru/20250910/dmitriev-2041072216.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041068765_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_68feeb86f2810cef8fc59bc56d4301d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, дональд трамп
В мире, США, Россия, Дональд Трамп
Кирк в момент покушения говорил о проблеме огнестрельного насилия в США

CNN: Кирк в момент покушения говорил о проблеме огнестрельного насилия в США

© AP Photo / Jeffrey PhelpsАмериканский политик Чарли Кирк
Американский политик Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Jeffrey Phelps
Американский политик Чарли Кирк. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Американский консервативный политик и активист Чарли Кирк в момент покушения на него говорил о проблеме огнестрельного насилия в США, в том числе, со стороны трансгендеров*, сообщает телеканал CNN со ссылкой на запись выступления.
Согласно стенограмме последних минут перед покушением, один из участников мероприятия обратился к Кирку с вопросом о том, сколько трансгендерных* американцев стали виновниками случаев массовой стрельбы за последние 10 лет.
"Слишком много", - отметил Кирк.
Вслед за этим между активистом и тем же участником началась дискуссия о статистике случаев массовой стрельбы, в момент которой прозвучал выстрел.
Консервативный политик и активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, от которого впоследствии скончался в больнице. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан. Президент США Дональд Трамп подтвердил смерть политика и выразил соболезнования его семье.
* Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Покушение на Кирка показывает глубину раскола в США, считает Дмитриев
Вчера, 23:03
 
В миреСШАРоссияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала