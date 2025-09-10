https://ria.ru/20250910/kirk-2041076677.html

Американский консервативный политик Чарли Кирк умер после покушения

ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Американский консервативный политик Чарли Кирк умер после покушения, сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social."Великий и даже легендарный Чарли Кирк мертв. Никто не понимал и не сопереживал молодежи в Соединенных Штатах Америки лучше, чем Чарли. Его любили и восхищались все, особенно я, и теперь его больше нет с нами. Меланья и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и ее семье. Чарли, мы любим тебя!" — написал он.Кирка сегодня ранили при стрельбе на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Изначально сообщалось, что он выжил, но находится в критическом состоянии.Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, сообщившая об инциденте, выложила видео нападения. На кадрах видно, как Кирк сидит на сцене и падает после хлопка, в толпе начинается паника. По словам очевидцев пуля попала в шею. Выстрел произошел, когда Кирк отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах.Телеканал NBC сообщил, что подозреваемого в покушении задержали, от дачи показаний он отказался. Местное отделение телеканала Fox News уточнило, что в атаке подозревают зарегистрированного сторонника демократов Майкла Маллинсона. Позже газета New York Times написала, что его отпустили. По сообщению представителя Университета Юты, стрелок все еще на свободе. Глава ФБР Кэш Патель заявил, что ведомство внимательно следит за инцидентом.В 2012 году Кирк основал организацию Turning Point USA, которая продвигает консервативные ценности в учебных заведениях. Он известен встречами в формате открытого микрофона в американских университетах. На его соцсети суммарно подписаны более 20 миллионов человек. Множество просмотров собирали видео, на которых он спорит со сторонниками Демократической партии.* Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.

