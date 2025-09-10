Телеканал Real America's Voice сообщил о смерти Кирка

https://ria.ru/20250910/kirk-2041076344.html
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Телеканал Real America Voice's News, который показывал шоу активиста Чарли Кирка, сообщил о его смерти.Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, от которого впоследствии скончался в больнице.
