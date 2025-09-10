https://ria.ru/20250910/kirk-2041076234.html
Трамп подтвердил смерть Кирка после покушения
Трамп подтвердил смерть Кирка после покушения - РИА Новости, 10.09.2025
Трамп подтвердил смерть Кирка после покушения
Президент США Дональд Трамп подтвердил смерть активиста Чарли Кирка в результате покушения. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T23:44:00+03:00
2025-09-10T23:44:00+03:00
2025-09-10T23:53:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
покушение на американского политика чарли кирка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041072589_0:149:2860:1758_1920x0_80_0_0_4b1be9f57ac35115da2282232a668f87.jpg
ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил смерть активиста Чарли Кирка в результате покушения."Великий и даже легендарный Чарли Кирк мертв", — написал Трамп в соцсети Truth Social.Консервативный политик и активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан.Ранее о том, что Кирк скончался, сообщал телеканал Real America Voice's News, который показывал его шоу.
https://ria.ru/20250910/dmitriev-2041072216.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041072589_159:0:2702:1907_1920x0_80_0_0_3f49426bafc0bf04693f5a5c3e9c77ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, покушение на американского политика чарли кирка
В мире, США, Дональд Трамп, Покушение на американского политика Чарли Кирка
Трамп подтвердил смерть Кирка после покушения
Трамп подтвердил смерть политика и активиста Кирка после покушения на него