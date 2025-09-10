Рейтинг@Mail.ru
Трамп подтвердил смерть Кирка после покушения - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:44 10.09.2025 (обновлено: 23:53 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/kirk-2041076234.html
Трамп подтвердил смерть Кирка после покушения
Трамп подтвердил смерть Кирка после покушения - РИА Новости, 10.09.2025
Трамп подтвердил смерть Кирка после покушения
Президент США Дональд Трамп подтвердил смерть активиста Чарли Кирка в результате покушения. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T23:44:00+03:00
2025-09-10T23:53:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
покушение на американского политика чарли кирка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041072589_0:149:2860:1758_1920x0_80_0_0_4b1be9f57ac35115da2282232a668f87.jpg
ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил смерть активиста Чарли Кирка в результате покушения."Великий и даже легендарный Чарли Кирк мертв", — написал Трамп в соцсети Truth Social.Консервативный политик и активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан.Ранее о том, что Кирк скончался, сообщал телеканал Real America Voice's News, который показывал его шоу.
https://ria.ru/20250910/dmitriev-2041072216.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041072589_159:0:2702:1907_1920x0_80_0_0_3f49426bafc0bf04693f5a5c3e9c77ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, покушение на американского политика чарли кирка
В мире, США, Дональд Трамп, Покушение на американского политика Чарли Кирка
Трамп подтвердил смерть Кирка после покушения

Трамп подтвердил смерть политика и активиста Кирка после покушения на него

© AP Photo / Alex BrandonАмериканский политик Чарли Кирк
Американский политик Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Американский политик Чарли Кирк. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил смерть активиста Чарли Кирка в результате покушения.
"Великий и даже легендарный Чарли Кирк мертв", — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Консервативный политик и активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан.
Ранее о том, что Кирк скончался, сообщал телеканал Real America Voice's News, который показывал его шоу.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Покушение на Кирка показывает глубину раскола в США, считает Дмитриев
Вчера, 23:03
 
В миреСШАДональд ТрампПокушение на американского политика Чарли Кирка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала