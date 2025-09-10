https://ria.ru/20250910/kirk-2041075454.html
Белый дом следит за развитием ситуации после покушения на Кирка
2025-09-10T23:31:00+03:00
в мире
сша
марко рубио
дональд трамп
покушение на американского политика чарли кирка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_0:0:2600:1464_1920x0_80_0_0_b076625fd72c41d473f6494194dabd52.jpg
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Белый дом, включая советника президента США по национальной безопасности Марко Рубио, внимательно следит за развитием ситуации после покушения на политика и активиста Чарли Кирка, сообщает телеканал Fox News. Консервативный политик и активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении задержан. Президент США Дональд Трамп отреагировал на ранение политика, призвав молиться за пострадавшего. "Мне сообщили, что люди собрались в Овальном кабинете и внимательно следят за происходящим. Конечно же, Ситуационная комната также вовлечена", - сообщила корреспондент телеканала из Белого дома. Представитель Fox News добавила, что в мониторинг ситуации вовлечен советник президента США по национальной безопасности и глава госдепартамента Марко Рубио.
сша
