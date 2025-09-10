Белый дом следит за развитием ситуации после покушения на Кирка

Рейтинг@Mail.ru
23:31 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/kirk-2041075454.html
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Белый дом, включая советника президента США по национальной безопасности Марко Рубио, внимательно следит за развитием ситуации после покушения на политика и активиста Чарли Кирка, сообщает телеканал Fox News. Консервативный политик и активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении задержан. Президент США Дональд Трамп отреагировал на ранение политика, призвав молиться за пострадавшего. "Мне сообщили, что люди собрались в Овальном кабинете и внимательно следят за происходящим. Конечно же, Ситуационная комната также вовлечена", - сообщила корреспондент телеканала из Белого дома. Представитель Fox News добавила, что в мониторинг ситуации вовлечен советник президента США по национальной безопасности и глава госдепартамента Марко Рубио.
© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Белый дом, включая советника президента США по национальной безопасности Марко Рубио, внимательно следит за развитием ситуации после покушения на политика и активиста Чарли Кирка, сообщает телеканал Fox News.
Консервативный политик и активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении задержан. Президент США Дональд Трамп отреагировал на ранение политика, призвав молиться за пострадавшего.
"Мне сообщили, что люди собрались в Овальном кабинете и внимательно следят за происходящим. Конечно же, Ситуационная комната также вовлечена", - сообщила корреспондент телеканала из Белого дома.
Представитель Fox News добавила, что в мониторинг ситуации вовлечен советник президента США по национальной безопасности и глава госдепартамента Марко Рубио.
Покушение на политика Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
СМИ: политик Кирк находится в критическом состоянии после покушения
Вчера, 23:03
 
