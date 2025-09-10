https://ria.ru/20250910/kirk-2041073052.html
Губернатор Юты заявил, что получает информацию о покушении на Кирка
Губернатор Юты заявил, что получает информацию о покушении на Кирка - РИА Новости, 10.09.2025
Губернатор Юты заявил, что получает информацию о покушении на Кирка
Губернатор штата Юта Спенсер Кокс заявил, что получает информацию от правоохранительных органов после покушения на консервативного политика Чарли Кирка. РИА Новости, 10.09.2025
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Губернатор штата Юта Спенсер Кокс заявил, что получает информацию от правоохранительных органов после покушения на консервативного политика Чарли Кирка. "Я получаю сводки от правоохранительных органов после акта насилия против Чарли Кирка во время его визита в Университет долины Юта сегодня. Мы будем продолжать предоставлять обновления", - написал Кокс в соцсети X. Консервативный политик и активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении задержан. Президент США Дональд Трамп отреагировал на ранение политика, призвав молиться за пострадавшего.
Губернатор Юты заявил, что получает информацию о покушении на Кирка
