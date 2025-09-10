https://ria.ru/20250910/kirk-2041073052.html

Губернатор Юты заявил, что получает информацию о покушении на Кирка

Губернатор Юты заявил, что получает информацию о покушении на Кирка - РИА Новости, 10.09.2025

Губернатор Юты заявил, что получает информацию о покушении на Кирка

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс заявил, что получает информацию от правоохранительных органов после покушения на консервативного политика Чарли Кирка. РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T23:11:00+03:00

2025-09-10T23:11:00+03:00

2025-09-10T23:11:00+03:00

в мире

юта

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041068765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_97ae2f2ec3d2c7264fd332b8f62b4a54.jpg

ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Губернатор штата Юта Спенсер Кокс заявил, что получает информацию от правоохранительных органов после покушения на консервативного политика Чарли Кирка. "Я получаю сводки от правоохранительных органов после акта насилия против Чарли Кирка во время его визита в Университет долины Юта сегодня. Мы будем продолжать предоставлять обновления", - написал Кокс в соцсети X. Консервативный политик и активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении задержан. Президент США Дональд Трамп отреагировал на ранение политика, призвав молиться за пострадавшего.

https://ria.ru/20250910/ssha-2041071746.html

юта

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, юта, сша, дональд трамп