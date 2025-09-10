https://ria.ru/20250910/kirk-2041072044.html
СМИ: политик Кирк находится в критическом состоянии после покушения
СМИ: политик Кирк находится в критическом состоянии после покушения - РИА Новости, 10.09.2025
СМИ: политик Кирк находится в критическом состоянии после покушения
Консервативный политик и активист Чарли Кирк остается в критическом состоянии после покушения на массовом мероприятии в Юте, сообщает агентство Ассошиэйтед... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T23:03:00+03:00
2025-09-10T23:03:00+03:00
2025-09-10T23:04:00+03:00
в мире
юта
сша
дональд трамп
покушение на американского политика чарли кирка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041066070_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4d58b5db633ce6e114208a4b231f2b1b.jpg
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Консервативный политик и активист Чарли Кирк остается в критическом состоянии после покушения на массовом мероприятии в Юте, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного чиновника правоохранительных органов. "Кирку оказывают помощь, он находится в критическом состоянии, сообщил Ассошиэйтед Пресс представитель правоохранительных органов, осведомленный о стрельбе", - говорится в сообщении агентства. Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении задержан. Президент США Дональд Трамп отреагировал на ранение политика, призвав молиться за пострадавшего.
https://ria.ru/20250910/ssha-2041069063.html
юта
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041066070_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0b735b819b2d68f9705992e474ac9020.jpg
Покушение на политика Чарли Кирка
Покушение на политика Чарли Кирка
2025-09-10T23:03
true
PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юта, сша, дональд трамп, покушение на американского политика чарли кирка
В мире, Юта, США, Дональд Трамп, Покушение на американского политика Чарли Кирка
СМИ: политик Кирк находится в критическом состоянии после покушения
AP: политик Кирк, в которого стреляли в Юте, остается в критическом состоянии