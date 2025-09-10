https://ria.ru/20250910/kirk-2041072044.html

СМИ: политик Кирк находится в критическом состоянии после покушения

СМИ: политик Кирк находится в критическом состоянии после покушения - РИА Новости, 10.09.2025

СМИ: политик Кирк находится в критическом состоянии после покушения

Консервативный политик и активист Чарли Кирк остается в критическом состоянии после покушения на массовом мероприятии в Юте, сообщает агентство Ассошиэйтед... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T23:03:00+03:00

2025-09-10T23:03:00+03:00

2025-09-10T23:04:00+03:00

в мире

юта

сша

дональд трамп

покушение на американского политика чарли кирка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041066070_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4d58b5db633ce6e114208a4b231f2b1b.jpg

ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Консервативный политик и активист Чарли Кирк остается в критическом состоянии после покушения на массовом мероприятии в Юте, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного чиновника правоохранительных органов. "Кирку оказывают помощь, он находится в критическом состоянии, сообщил Ассошиэйтед Пресс представитель правоохранительных органов, осведомленный о стрельбе", - говорится в сообщении агентства. Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении задержан. Президент США Дональд Трамп отреагировал на ранение политика, призвав молиться за пострадавшего.

https://ria.ru/20250910/ssha-2041069063.html

юта

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Покушение на политика Чарли Кирка Покушение на политика Чарли Кирка 2025-09-10T23:03 true PT0M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, юта, сша, дональд трамп, покушение на американского политика чарли кирка