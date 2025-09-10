https://ria.ru/20250910/kirk-2041071114.html
Журналист Бек заявил, что состояние раненого Кирка стабилизировалось
Журналист Бек заявил, что состояние раненого Кирка стабилизировалось - РИА Новости, 10.09.2025
Журналист Бек заявил, что состояние раненого Кирка стабилизировалось
Известный американский консервативный журналист Гленн Бек заявил, что состояние раненого политика Чарли Кирка стабилизировалось. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T22:52:00+03:00
2025-09-10T22:52:00+03:00
2025-09-10T23:03:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
покушение на американского политика чарли кирка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041068765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_97ae2f2ec3d2c7264fd332b8f62b4a54.jpg
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Известный американский консервативный журналист Гленн Бек заявил, что состояние раненого политика Чарли Кирка стабилизировалось. "Поступает информация, что состояние Чарли Кирка стабилизировалось. Молюсь, чтобы это было правдой", - написал Бек в соцсети X. Консервативный политик и активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении задержан. Президент США Дональд Трамп отреагировал на ранение политика, призвав молиться за пострадавшего.
https://ria.ru/20250910/kirk-2041068515.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041068765_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_68feeb86f2810cef8fc59bc56d4301d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, покушение на американского политика чарли кирка
В мире, США, Дональд Трамп, Покушение на американского политика Чарли Кирка
Журналист Бек заявил, что состояние раненого Кирка стабилизировалось
Бек: состояние раненого политика Кирка стабилизировалось