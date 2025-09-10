https://ria.ru/20250910/kirk-2041068515.html
Политик Кирк выступал против военной помощи Украине
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Консервативный американский активист Кирк, в которого стреляли на мероприятии в Юте, выступал против предоставления военной помощи Украине, выяснило РИА Новости."Конечно, я поддерживаю президента (США Дональда Трампа - ред.) на все 100%. Он знает то, чего я не знаю. Мне не нравится идея поставок оружия на Украину. Это просто разница во мнениях. Знаете, люди могут не соглашаться", - заявлял Кирк в своем шоу the Charlie Kirk Show ранее в этом году.Он отмечал, что дальнейшее финансирование "кинетического конфликта против России - это не наша борьба, не наш конфликт".
Покушение на политика Чарли Кирка
Покушение на политика Чарли Кирка
