Рейтинг@Mail.ru
Политик Кирк выступал против военной помощи Украине - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:26 10.09.2025 (обновлено: 23:03 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/kirk-2041068515.html
Политик Кирк выступал против военной помощи Украине
Политик Кирк выступал против военной помощи Украине - РИА Новости, 10.09.2025
Политик Кирк выступал против военной помощи Украине
Консервативный американский активист Кирк, в которого стреляли на мероприятии в Юте, выступал против предоставления военной помощи Украине, выяснило РИА... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T22:26:00+03:00
2025-09-10T23:03:00+03:00
сша
юта
в мире
украина
дональд трамп
покушение на американского политика чарли кирка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041066070_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4d58b5db633ce6e114208a4b231f2b1b.jpg
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Консервативный американский активист Кирк, в которого стреляли на мероприятии в Юте, выступал против предоставления военной помощи Украине, выяснило РИА Новости."Конечно, я поддерживаю президента (США Дональда Трампа - ред.) на все 100%. Он знает то, чего я не знаю. Мне не нравится идея поставок оружия на Украину. Это просто разница во мнениях. Знаете, люди могут не соглашаться", - заявлял Кирк в своем шоу the Charlie Kirk Show ранее в этом году.Он отмечал, что дальнейшее финансирование "кинетического конфликта против России - это не наша борьба, не наш конфликт".
https://ria.ru/20250910/tramp-2041066813.html
сша
юта
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Покушение на политика Чарли Кирка
Покушение на политика Чарли Кирка
2025-09-10T22:26
true
PT0M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041066070_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0b735b819b2d68f9705992e474ac9020.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, юта, в мире, украина, дональд трамп, покушение на американского политика чарли кирка
США, Юта, В мире, Украина, Дональд Трамп, Покушение на американского политика Чарли Кирка
Политик Кирк выступал против военной помощи Украине

Кирк, в которого стреляли в Юте, выступал против предоставления помощи Украине

Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Консервативный американский активист Кирк, в которого стреляли на мероприятии в Юте, выступал против предоставления военной помощи Украине, выяснило РИА Новости.
"Конечно, я поддерживаю президента (США Дональда Трампа - ред.) на все 100%. Он знает то, чего я не знаю. Мне не нравится идея поставок оружия на Украину. Это просто разница во мнениях. Знаете, люди могут не соглашаться", - заявлял Кирк в своем шоу the Charlie Kirk Show ранее в этом году.
Он отмечал, что дальнейшее финансирование "кинетического конфликта против России - это не наша борьба, не наш конфликт".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Трамп отреагировал на ранение политика Кирка
Вчера, 22:14
 
СШАЮтаВ миреУкраинаДональд ТрампПокушение на американского политика Чарли Кирка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала