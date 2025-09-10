https://ria.ru/20250910/kirk-2041068515.html

Политик Кирк выступал против военной помощи Украине

Политик Кирк выступал против военной помощи Украине - РИА Новости, 10.09.2025

Политик Кирк выступал против военной помощи Украине

Консервативный американский активист Кирк, в которого стреляли на мероприятии в Юте, выступал против предоставления военной помощи Украине, выяснило РИА... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T22:26:00+03:00

2025-09-10T22:26:00+03:00

2025-09-10T23:03:00+03:00

сша

юта

в мире

украина

дональд трамп

покушение на американского политика чарли кирка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041066070_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4d58b5db633ce6e114208a4b231f2b1b.jpg

ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Консервативный американский активист Кирк, в которого стреляли на мероприятии в Юте, выступал против предоставления военной помощи Украине, выяснило РИА Новости."Конечно, я поддерживаю президента (США Дональда Трампа - ред.) на все 100%. Он знает то, чего я не знаю. Мне не нравится идея поставок оружия на Украину. Это просто разница во мнениях. Знаете, люди могут не соглашаться", - заявлял Кирк в своем шоу the Charlie Kirk Show ранее в этом году.Он отмечал, что дальнейшее финансирование "кинетического конфликта против России - это не наша борьба, не наш конфликт".

https://ria.ru/20250910/tramp-2041066813.html

сша

юта

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Покушение на политика Чарли Кирка Покушение на политика Чарли Кирка 2025-09-10T22:26 true PT0M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, юта, в мире, украина, дональд трамп, покушение на американского политика чарли кирка