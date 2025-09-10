https://ria.ru/20250910/kino-2040821335.html

В России хотят показать фильм "Кремлевский волшебник"

В России хотят показать фильм "Кремлевский волшебник" - РИА Новости, 10.09.2025

В России хотят показать фильм "Кремлевский волшебник"

Фильм "Кремлевский волшебник", в котором британский актер Джуд Лоу исполнил роль президента России Владимира Путина, хотят показать в России, выяснило РИА... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T03:29:00+03:00

2025-09-10T03:29:00+03:00

2025-09-10T03:29:00+03:00

культура

россия

пекин

китай

джуд лоу

дмитрий песков

владимир путин

кино

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038049419_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_23013f3ba9e0adf2d44d1e2a48d9c6bb.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Фильм "Кремлевский волшебник", в котором британский актер Джуд Лоу исполнил роль президента России Владимира Путина, хотят показать в России, выяснило РИА Новости. Как выяснил корреспондент РИА Новости, к премьере готовятся несколько кинотеатров. При этом дата выхода фильма в прокат не уточняется. Ранее издание Deadline сообщало, что Лоу исполнит роль президента РФ в новом фильме французского режиссера Оливье Ассайаса "Кремлевский волшебник", основанном на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи. По сообщению издания, премьера фильма "Кремлевский волшебник" состоялась на 82-м Венецианском кинофестивале 31 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле нормально и с пониманием относятся к использованию образа российского лидера за рубежом. Сам Путин в ходе пресс-конференции в Пекине по итогам его поездки в Китай сказал журналистам, что пока не видел фильм и не слышал о нем. Кроме того, ранее в министерстве культуры РФ сообщили, что заявление на выдачу прокатного удостоверение для фильма "Кремлевский волшебник" не поступало.

https://ria.ru/20250906/film-2040218382.html

https://ria.ru/20250410/latviya-2010262410.html

россия

пекин

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, пекин, китай, джуд лоу, дмитрий песков, владимир путин, кино, культура