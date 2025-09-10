https://ria.ru/20250910/kiev-2041059145.html

Киев и Брюссель пытаются втянуть Венгрию в войну, заявил Сийярто

Киев и Брюссель пытаются втянуть Венгрию в войну, заявил Сийярто - РИА Новости, 10.09.2025

Киев и Брюссель пытаются втянуть Венгрию в войну, заявил Сийярто

Украина и Брюссель пытаются втянуть Венгрию в войну "буквально каждый день", но Будапешт четко дал понять, что это не его война, заявил министр иностранных дел...

2025-09-10T20:55:00+03:00

МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Украина и Брюссель пытаются втянуть Венгрию в войну "буквально каждый день", но Будапешт четко дал понять, что это не его война, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу "Первый информационный". Сийярто находится в Минске в связи с проведением межправкомиссии. Журналист сказал, что бывший президент Польши Анджей Дуда рассказал, что Украина пыталась втянуть Варшаву в войну с Россией с самого первого дня конфликта, и спросил, сталкивалась ли Венгрия с подобным давлением со стороны Киева. "Меня слова бывшего президента Польши не удивляют. Польша не удивляет. Это наша каждодневная действительность. Украина и Брюссель пытаются втянуть нас в эту войну буквально каждый день. Мы одна из нескольких стран, кто думает о войне иначе, имеем иное мнение. Мы призывали к прекращению огня и мирным переговорам с самого начала", - заявил Сийярто. По его словам, это не война Венгрии. "Да, нас провоцируют, пытаются втянуть, но мы дали четко понять, это не наша война", - заявил он.

2025

