Киев и Брюссель пытаются втянуть Венгрию в войну, заявил Сийярто
Киев и Брюссель пытаются втянуть Венгрию в войну, заявил Сийярто
МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Украина и Брюссель пытаются втянуть Венгрию в войну "буквально каждый день", но Будапешт четко дал понять, что это не его война, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу "Первый информационный". Сийярто находится в Минске в связи с проведением межправкомиссии. Журналист сказал, что бывший президент Польши Анджей Дуда рассказал, что Украина пыталась втянуть Варшаву в войну с Россией с самого первого дня конфликта, и спросил, сталкивалась ли Венгрия с подобным давлением со стороны Киева. "Меня слова бывшего президента Польши не удивляют. Польша не удивляет. Это наша каждодневная действительность. Украина и Брюссель пытаются втянуть нас в эту войну буквально каждый день. Мы одна из нескольких стран, кто думает о войне иначе, имеем иное мнение. Мы призывали к прекращению огня и мирным переговорам с самого начала", - заявил Сийярто. По его словам, это не война Венгрии. "Да, нас провоцируют, пытаются втянуть, но мы дали четко понять, это не наша война", - заявил он.
