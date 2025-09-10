https://ria.ru/20250910/kiev-2040812272.html

В Киеве военкоматы предлагают выкупать мобилизованных, заявили в Раде

В Киеве военкоматы предлагают выкупать мобилизованных, заявили в Раде - РИА Новости, 10.09.2025

В Киеве военкоматы предлагают выкупать мобилизованных, заявили в Раде

Сотрудники военкомата, расположенного в районе "Дарницкий вагоноремонтный завод" (ДВРЗ) Киева, предлагают родственникам выкупить насильно мобилизованных за 30... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T01:07:00+03:00

2025-09-10T01:07:00+03:00

2025-09-10T01:07:00+03:00

в мире

украина

киев

артем дмитрук

верховная рада украины

страна.ua

вооруженные силы украины

анна скороход

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029698402_0:164:1100:783_1920x0_80_0_0_8fdb23943a87f9c9b2cc8745a93883db.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Сотрудники военкомата, расположенного в районе "Дарницкий вагоноремонтный завод" (ДВРЗ) Киева, предлагают родственникам выкупить насильно мобилизованных за 30 тысяч долларов, сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход. Ранее выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявлял, что военнообязанные на Украине платят по 30 тысяч долларов за то, чтобы их отпустили после мобилизации сотрудники военкомата. "ДВРЗ в Киеве. Всем известная точка, как говорится, когда ты туда попадаешь, ты оттуда вряд ли выйдешь. Я вот сейчас написала заявление в ГБР (Государственное бюро расследований – ред.), на днях, относительного того, что человек попал на ДВРЗ, его "упаковали", его привезли на ДВРЗ, и его родственникам приходит смс с предложением выкупить его с ДВРЗ, чтобы он оттуда вышел за 30 тысяч долларов. Это один человек - 30 тысяч долларов, а вы представьте количество людей ежедневно", - сказала Скороход в интервью украинской телеведущей Лане Шевчук, опубликованном в YouTube-канале. Украинское здание "Страна.ua" в июне сообщало, что мобильные группы по принудительной мобилизации на Украине на месте предлагают мужчинам откупиться от призыва, полученные "откупные" делятся между сотрудниками военкоматов, полицейскими и "помощниками". В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.

https://ria.ru/20250909/mobilizatsiya-2040717412.html

https://ria.ru/20250825/mobilizovannyy-2037367360.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, артем дмитрук, верховная рада украины, страна.ua, вооруженные силы украины, анна скороход