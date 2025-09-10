В Киеве военкоматы предлагают выкупать мобилизованных, заявили в Раде
Скороход: мобилизованных на Украине предлагают выкупить за 30 тысяч долларов
Принудительная мобилизация во Львове. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Сотрудники военкомата, расположенного в районе "Дарницкий вагоноремонтный завод" (ДВРЗ) Киева, предлагают родственникам выкупить насильно мобилизованных за 30 тысяч долларов, сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход.
Ранее выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявлял, что военнообязанные на Украине платят по 30 тысяч долларов за то, чтобы их отпустили после мобилизации сотрудники военкомата.
"ДВРЗ в Киеве. Всем известная точка, как говорится, когда ты туда попадаешь, ты оттуда вряд ли выйдешь. Я вот сейчас написала заявление в ГБР (Государственное бюро расследований – ред.), на днях, относительного того, что человек попал на ДВРЗ, его "упаковали", его привезли на ДВРЗ, и его родственникам приходит смс с предложением выкупить его с ДВРЗ, чтобы он оттуда вышел за 30 тысяч долларов. Это один человек - 30 тысяч долларов, а вы представьте количество людей ежедневно", - сказала Скороход в интервью украинской телеведущей Лане Шевчук, опубликованном в YouTube-канале.
Украинское здание "Страна.ua" в июне сообщало, что мобильные группы по принудительной мобилизации на Украине на месте предлагают мужчинам откупиться от призыва, полученные "откупные" делятся между сотрудниками военкоматов, полицейскими и "помощниками".
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.