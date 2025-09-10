https://ria.ru/20250910/khram-2040852508.html

ХАБАРОВСК, 10 сен - РИА Новости. Храм в честь всех святых Церкви Русской построят в Хабаровске, во вторник заложен камень в основание объекта, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. "Первый камень в основание Храма в честь всех святых Церкви Русской заложен в Хабаровске. Чин освящения совершил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Храмовый комплекс посвящён Победе во Второй мировой войне и памяти воинов, погибших в ходе специальной военной операции. Его построим в Краснофлотском районе рядом с храмом-памятником воинской славы в честь Казанской иконы Божией Матери", - написал Демешин в своем Telegram-канале.По словам губернатора, начало работ запланировано на весну 2026 года. Церковь, выполненную в традициях древнерусской архитектуры второй половины ХII века, увидят все приезжающие в город по Амурскому мосту, отметил он. Имена героев-дальневосточников, не вернувшихся с полей сражений, будут высечены на мраморных досках в галереях по периметру церкви. "Храм станет духовным памятником героизму, самоотверженности и любви к Отечеству. Здесь, в сердце нашего края, будет звучать молитва о павших воинах - тех, кто защищал Россию в годы войн и конфликтов, кто не пожалел своей жизни ради будущего нашей страны и наших детей. Каждый из нас может сделать вклад в общее благое дело - посильной помощью, трудом на стройплощадке и молитвой за прадедов, дедов, отцов, мужей, братьев и сыновей", - заключил губернатор. Глава региона подчеркнул, что синергия усилий между властью, Русской православной церковью, военными и неравнодушными жителями Хабаровского края даст свой результат. Идею о необходимости возведения храма Победы в Хабаровске ранее поддержал губернатор, врио командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев, все силовые структуры и общественность. По данным правительства региона, храм будет рассчитан на 650 прихожан. Его высота будет достигать 55 метров, площадь – 860 "квадратов". Храм трехпрестольный: центральный – в честь всех святых, левый – в честь равноапостольного князя Владимира, правый – в честь иконы Божией Матери "Владимирская".

