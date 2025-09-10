Рейтинг@Mail.ru
Храм в честь всех святых Церкви Русской построят в Хабаровске - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
09:44 10.09.2025 (обновлено: 11:21 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/khram-2040852508.html
Храм в честь всех святых Церкви Русской построят в Хабаровске
Храм в честь всех святых Церкви Русской построят в Хабаровске - РИА Новости, 10.09.2025
Храм в честь всех святых Церкви Русской построят в Хабаровске
Храм в честь всех святых Церкви Русской построят в Хабаровске, во вторник заложен камень в основание объекта, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T09:44:00+03:00
2025-09-10T11:21:00+03:00
хабаровский край
дмитрий демешин
хабаровск
россия
хабаровский край
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040877191_0:48:923:567_1920x0_80_0_0_8cc769998f940df82d0b9835685b070f.jpg
ХАБАРОВСК, 10 сен - РИА Новости. Храм в честь всех святых Церкви Русской построят в Хабаровске, во вторник заложен камень в основание объекта, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. &quot;Первый камень в основание Храма в честь всех святых Церкви Русской заложен в Хабаровске. Чин освящения совершил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Храмовый комплекс посвящён Победе во Второй мировой войне и памяти воинов, погибших в ходе специальной военной операции. Его построим в Краснофлотском районе рядом с храмом-памятником воинской славы в честь Казанской иконы Божией Матери&quot;, - написал Демешин в своем Telegram-канале.По словам губернатора, начало работ запланировано на весну 2026 года. Церковь, выполненную в традициях древнерусской архитектуры второй половины ХII века, увидят все приезжающие в город по Амурскому мосту, отметил он. Имена героев-дальневосточников, не вернувшихся с полей сражений, будут высечены на мраморных досках в галереях по периметру церкви. "Храм станет духовным памятником героизму, самоотверженности и любви к Отечеству. Здесь, в сердце нашего края, будет звучать молитва о павших воинах - тех, кто защищал Россию в годы войн и конфликтов, кто не пожалел своей жизни ради будущего нашей страны и наших детей. Каждый из нас может сделать вклад в общее благое дело - посильной помощью, трудом на стройплощадке и молитвой за прадедов, дедов, отцов, мужей, братьев и сыновей", - заключил губернатор. Глава региона подчеркнул, что синергия усилий между властью, Русской православной церковью, военными и неравнодушными жителями Хабаровского края даст свой результат. Идею о необходимости возведения храма Победы в Хабаровске ранее поддержал губернатор, врио командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев, все силовые структуры и общественность. По данным правительства региона, храм будет рассчитан на 650 прихожан. Его высота будет достигать 55 метров, площадь – 860 "квадратов". Храм трехпрестольный: центральный – в честь всех святых, левый – в честь равноапостольного князя Владимира, правый – в честь иконы Божией Матери "Владимирская".
https://ria.ru/20250905/stroitelstvo-2039995519.html
хабаровск
россия
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040877191_51:0:870:614_1920x0_80_0_0_c910def728c288eea229e81d0f8362b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий демешин, хабаровск, россия, хабаровский край, русская православная церковь
Хабаровский край, Дмитрий Демешин, Хабаровск, Россия, Хабаровский край, Русская православная церковь

Храм в честь всех святых Церкви Русской построят в Хабаровске

© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора и Правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на церемонии закладки первого камня
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на церемонии закладки первого камня - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора и Правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на церемонии закладки первого камня
Читать ria.ru в
Дзен
ХАБАРОВСК, 10 сен - РИА Новости. Храм в честь всех святых Церкви Русской построят в Хабаровске, во вторник заложен камень в основание объекта, сообщил губернатор Дмитрий Демешин.
«

"Первый камень в основание Храма в честь всех святых Церкви Русской заложен в Хабаровске. Чин освящения совершил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Храмовый комплекс посвящён Победе во Второй мировой войне и памяти воинов, погибших в ходе специальной военной операции. Его построим в Краснофлотском районе рядом с храмом-памятником воинской славы в честь Казанской иконы Божией Матери", - написал Демешин в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, начало работ запланировано на весну 2026 года. Церковь, выполненную в традициях древнерусской архитектуры второй половины ХII века, увидят все приезжающие в город по Амурскому мосту, отметил он. Имена героев-дальневосточников, не вернувшихся с полей сражений, будут высечены на мраморных досках в галереях по периметру церкви.
«
"Храм станет духовным памятником героизму, самоотверженности и любви к Отечеству. Здесь, в сердце нашего края, будет звучать молитва о павших воинах - тех, кто защищал Россию в годы войн и конфликтов, кто не пожалел своей жизни ради будущего нашей страны и наших детей. Каждый из нас может сделать вклад в общее благое дело - посильной помощью, трудом на стройплощадке и молитвой за прадедов, дедов, отцов, мужей, братьев и сыновей", - заключил губернатор.
Глава региона подчеркнул, что синергия усилий между властью, Русской православной церковью, военными и неравнодушными жителями Хабаровского края даст свой результат. Идею о необходимости возведения храма Победы в Хабаровске ранее поддержал губернатор, врио командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев, все силовые структуры и общественность.
По данным правительства региона, храм будет рассчитан на 650 прихожан. Его высота будет достигать 55 метров, площадь – 860 "квадратов". Храм трехпрестольный: центральный – в честь всех святых, левый – в честь равноапостольного князя Владимира, правый – в честь иконы Божией Матери "Владимирская".
Подписание соглашения о сотрудничестве на Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
В строительство крупных объектов вложится ВЭБ.РФ в Хабаровском крае
5 сентября, 14:03
 
Хабаровский крайДмитрий ДемешинХабаровскРоссияХабаровский крайРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала