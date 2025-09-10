Рейтинг@Mail.ru
Разработчик электропечей просит суд вернуть здания, изъятые у Хотина

ВНИИЭТО просит суд вернуть здания, изъятые у экс-бенефициара "Югры" Хотина

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Истринский "Инженерно-экспериментальный центр ВНИИЭТО" просит арбитражный суд Москвы вернуть ему здания, переданные государству как имущество осужденного экс-бенефициара рухнувшего банка "Югра" и крупного владельца коммерческой недвижимости Алексея Хотина, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 4 сентября. Ответчиками в нем указаны Генпрокуратура России, Федеральная налоговая служба и АО "Управление недвижимостью", созданное Росимуществом для управления изъятыми активами Хотина.
Алексей Хотин в суде Москвы - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Экс-владельца банка "Югра" Хотина обвинили в создании ОПГ
10 апреля, 10:19
Истец ЗАО "ИЭЦ ВНИИЭТО" просит суд восстановить положение, существовавшее до включения его в состав группы компаний Хотина, а именно – признать его "не приобретшим права и обязанности по хранению имущества А.Ю. Хотина" и истребовать "из чужого незаконного владения" АО "Управление недвижимостью" восемь зданий в подмосковной Истре.
Иск пока оставлен без движения. Суд, в частности, попросил истца уточнить требования к каждому из ответчиков, указать стоимость имущества, которое он хочет истребовать, и корректно уплатить госпошлину.
В феврале Федеральная служба судебных приставов сообщила, что в 2024 году обратила в доход государства тысячи объектов недвижимости, которые принадлежали Хотину и аффилированным с ним лицам.
Замоскворецкий суд в 2024 году по иску Федеральной налоговой службы РФ взыскал с Хотина в доход государства более 220,4 миллиарда рублей. В 2023 году этот же суд по иску Генпрокуратуры РФ взыскал с Хотина в доход государства около 192,2 миллиарда рублей и обратил взыскание на его нефтяные компании, входившие в группу "Русь-Ойл".
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Суд отказался увеличить компенсацию участникам аферы с имуществом Баталова
13 декабря 2024, 06:58
ЦБ РФ отозвал у "Югры" лицензию в июле 2017 года. В сентябре 2018 года арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей. В марте 2024 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Хотина к девяти годам колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей. В апреле этого года Хотину были предъявлены новые обвинения – по двум эпизодам мошенничества и в создании преступного сообщества.
ЗАО "ИЭЦ ВНИИЭТО" и ООО "Опытный завод ВНИИЭТО" занимаются разработкой и производством электро-термического оборудования – муфельных, шахтных, камерных, вакуумных печей и нагревательных элементов, сообщает сайт научно-промышленного объединения.
Суд - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Дело против экс-главы "Главзарубежстроя" связано с попыткой хищения средств
6 марта, 04:50
 
