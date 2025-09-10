https://ria.ru/20250910/khotin-2040824325.html

Разработчик электропечей просит суд вернуть здания, изъятые у Хотина

Разработчик электропечей просит суд вернуть здания, изъятые у Хотина

Разработчик электропечей просит суд вернуть здания, изъятые у Хотина

Истринский "Инженерно-экспериментальный центр ВНИИЭТО" просит арбитражный суд Москвы вернуть ему здания, переданные государству как имущество осужденного... РИА Новости, 10.09.2025

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Истринский "Инженерно-экспериментальный центр ВНИИЭТО" просит арбитражный суд Москвы вернуть ему здания, переданные государству как имущество осужденного экс-бенефициара рухнувшего банка "Югра" и крупного владельца коммерческой недвижимости Алексея Хотина, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 4 сентября. Ответчиками в нем указаны Генпрокуратура России, Федеральная налоговая служба и АО "Управление недвижимостью", созданное Росимуществом для управления изъятыми активами Хотина. Истец ЗАО "ИЭЦ ВНИИЭТО" просит суд восстановить положение, существовавшее до включения его в состав группы компаний Хотина, а именно – признать его "не приобретшим права и обязанности по хранению имущества А.Ю. Хотина" и истребовать "из чужого незаконного владения" АО "Управление недвижимостью" восемь зданий в подмосковной Истре. Иск пока оставлен без движения. Суд, в частности, попросил истца уточнить требования к каждому из ответчиков, указать стоимость имущества, которое он хочет истребовать, и корректно уплатить госпошлину. В феврале Федеральная служба судебных приставов сообщила, что в 2024 году обратила в доход государства тысячи объектов недвижимости, которые принадлежали Хотину и аффилированным с ним лицам. Замоскворецкий суд в 2024 году по иску Федеральной налоговой службы РФ взыскал с Хотина в доход государства более 220,4 миллиарда рублей. В 2023 году этот же суд по иску Генпрокуратуры РФ взыскал с Хотина в доход государства около 192,2 миллиарда рублей и обратил взыскание на его нефтяные компании, входившие в группу "Русь-Ойл". ЦБ РФ отозвал у "Югры" лицензию в июле 2017 года. В сентябре 2018 года арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей. В марте 2024 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Хотина к девяти годам колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей. В апреле этого года Хотину были предъявлены новые обвинения – по двум эпизодам мошенничества и в создании преступного сообщества. ЗАО "ИЭЦ ВНИИЭТО" и ООО "Опытный завод ВНИИЭТО" занимаются разработкой и производством электро-термического оборудования – муфельных, шахтных, камерных, вакуумных печей и нагревательных элементов, сообщает сайт научно-промышленного объединения.

