Появились подробности о хищениях на фортификациях в Белгородской области
09:39 10.09.2025
Появились подробности о хищениях на фортификациях в Белгородской области
Появились подробности о хищениях на фортификациях в Белгородской области
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Следствие устанавливает соучастников по делу о хищениях средств на устройство фортификационных сооружений в Белгородской области, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Сошников А.Г. обвиняется в совершении тяжкого преступления… Совершено в составе организованный группы, в состав которой, в том числе, входят неустановленные соучастники, в настоящий момент проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на их выявление и привлечение к уголовной ответственности", - сказано в документах.По версии следствия, врио замглавы Курской области Владимир Базаров дал указания о закупке тетраэдров (оборонительных сооружений) с размерами граней меньше, чем установлено техническим заданием. Таким образом, путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений, установленных на границе с Украиной, было похищено более 251 миллиона рублей. По делу арестованы Базаров, бывший начальник "Управления капитального строительства Белгородской области" Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, заместитель министра строительства Белгородской области Владимир Губарев, а также гендиректор компании "Еврострой" Эдгар Херимян. Им предъявлены обвинения по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата денежных средств в особо крупном размере), обвиняемые арестованы.
Избрание меры пресечения врио замгубернатору Курской области Владимиру Базарову. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Следствие устанавливает соучастников по делу о хищениях средств на устройство фортификационных сооружений в Белгородской области, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Сошников А.Г. обвиняется в совершении тяжкого преступления… Совершено в составе организованный группы, в состав которой, в том числе, входят неустановленные соучастники, в настоящий момент проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на их выявление и привлечение к уголовной ответственности", - сказано в документах.
По версии следствия, врио замглавы Курской области Владимир Базаров дал указания о закупке тетраэдров (оборонительных сооружений) с размерами граней меньше, чем установлено техническим заданием. Таким образом, путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений, установленных на границе с Украиной, было похищено более 251 миллиона рублей.
По делу арестованы Базаров, бывший начальник "Управления капитального строительства Белгородской области" Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, заместитель министра строительства Белгородской области Владимир Губарев, а также гендиректор компании "Еврострой" Эдгар Херимян. Им предъявлены обвинения по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата денежных средств в особо крупном размере), обвиняемые арестованы.
