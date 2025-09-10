https://ria.ru/20250910/khischeniya-2040850835.html

Появились подробности о хищениях на фортификациях в Белгородской области

Следствие устанавливает соучастников по делу о хищениях средств на устройство фортификационных сооружений в Белгородской области

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Следствие устанавливает соучастников по делу о хищениях средств на устройство фортификационных сооружений в Белгородской области, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Сошников А.Г. обвиняется в совершении тяжкого преступления… Совершено в составе организованный группы, в состав которой, в том числе, входят неустановленные соучастники, в настоящий момент проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на их выявление и привлечение к уголовной ответственности", - сказано в документах.По версии следствия, врио замглавы Курской области Владимир Базаров дал указания о закупке тетраэдров (оборонительных сооружений) с размерами граней меньше, чем установлено техническим заданием. Таким образом, путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений, установленных на границе с Украиной, было похищено более 251 миллиона рублей. По делу арестованы Базаров, бывший начальник "Управления капитального строительства Белгородской области" Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, заместитель министра строительства Белгородской области Владимир Губарев, а также гендиректор компании "Еврострой" Эдгар Херимян. Им предъявлены обвинения по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата денежных средств в особо крупном размере), обвиняемые арестованы.

