Украинские войска запугивают жителей Херсона, заявил Сальдо
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:25 10.09.2025
Украинские войска запугивают жителей Херсона, заявил Сальдо
Украинские войска запугивают жителей Херсона, заявил Сальдо
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсон
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
дальневосточный федеральный университет
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Украинские войска, используя изощренные манипуляции, запугивают жителей Херсона приходом России, побуждая их уехать из города, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025. Ранее Сальдо заявлял РИА Новости, что Херсон фактически превращен киевскими властями и ВСУ в город-призрак, сейчас там осталось около 50 тысяч жителей из некогда живших там 350 тысяч. "Они (украинские военные – ред.) говорят оставшимся в Херсоне жителям, что вам нужно уезжать, потому что русские вернутся, и вы останетесь людьми второго сорта, потому что вы не эвакуировались. Вам не выдадут паспорта, вас не признают. То есть, вот такая, знаете, изощренная манипуляционная политика идет там", - сказал Сальдо. При этом, по его словам, несмотря на угрозы представителей киевского режима и украинских военных, жители ждут возращения города в состав России. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
в мире, россия, херсон, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсон, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Сальдо заявил, что ВСУ вынуждают жителей Херсона уезжать из города

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Украинские войска, используя изощренные манипуляции, запугивают жителей Херсона приходом России, побуждая их уехать из города, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025.
Ранее Сальдо заявлял РИА Новости, что Херсон фактически превращен киевскими властями и ВСУ в город-призрак, сейчас там осталось около 50 тысяч жителей из некогда живших там 350 тысяч.
Вид на Херсон - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Херсон становится пустынным городом, заявил Сальдо
7 сентября 2024, 06:06
"Они (украинские военные – ред.) говорят оставшимся в Херсоне жителям, что вам нужно уезжать, потому что русские вернутся, и вы останетесь людьми второго сорта, потому что вы не эвакуировались. Вам не выдадут паспорта, вас не признают. То есть, вот такая, знаете, изощренная манипуляционная политика идет там", - сказал Сальдо.
При этом, по его словам, несмотря на угрозы представителей киевского режима и украинских военных, жители ждут возращения города в состав России.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
Специальная военная операция на Украине
 
 
