https://ria.ru/20250910/kherson-2040833173.html
Украинские войска запугивают жителей Херсона, заявил Сальдо
Украинские войска запугивают жителей Херсона, заявил Сальдо - РИА Новости, 10.09.2025
Украинские войска запугивают жителей Херсона, заявил Сальдо
Украинские войска, используя изощренные манипуляции, запугивают жителей Херсона приходом России, побуждая их уехать из города, сообщил губернатор Херсонской... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T07:25:00+03:00
2025-09-10T07:25:00+03:00
2025-09-10T07:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсон
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947975_0:22:960:562_1920x0_80_0_0_0996ec457b849461b8e3f8e7169c55da.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Украинские войска, используя изощренные манипуляции, запугивают жителей Херсона приходом России, побуждая их уехать из города, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025. Ранее Сальдо заявлял РИА Новости, что Херсон фактически превращен киевскими властями и ВСУ в город-призрак, сейчас там осталось около 50 тысяч жителей из некогда живших там 350 тысяч. "Они (украинские военные – ред.) говорят оставшимся в Херсоне жителям, что вам нужно уезжать, потому что русские вернутся, и вы останетесь людьми второго сорта, потому что вы не эвакуировались. Вам не выдадут паспорта, вас не признают. То есть, вот такая, знаете, изощренная манипуляционная политика идет там", - сказал Сальдо. При этом, по его словам, несмотря на угрозы представителей киевского режима и украинских военных, жители ждут возращения города в состав России. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240907/kherson-1971213956.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
херсон
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947975_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_2768de4ea4bd513563f00b8f43931d5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, херсон, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсон, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Украинские войска запугивают жителей Херсона, заявил Сальдо
Сальдо заявил, что ВСУ вынуждают жителей Херсона уезжать из города