https://ria.ru/20250910/kater-2040841446.html
ВС России уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море
ВС России уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море - РИА Новости, 10.09.2025
ВС России уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море
Силы Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T08:57:00+03:00
2025-09-10T08:57:00+03:00
2025-09-10T09:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
черное море
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036571781_0:167:3072:1895_1920x0_80_0_0_726220445647f2852b3a62923a09d5db.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Силы Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море, сообщает Минобороны РФ."Десятого сентября около 07.10 мск силами Черноморского флота уничтожен украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036571781_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_8ec6252161826e54975bf049c95f651a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черное море, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черное море, Безопасность
ВС России уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море
ВС России уничтожили украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря