Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:57 10.09.2025 (обновлено: 09:07 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/kater-2040841446.html
ВС России уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море
ВС России уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море - РИА Новости, 10.09.2025
ВС России уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море
Силы Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T08:57:00+03:00
2025-09-10T09:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
черное море
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036571781_0:167:3072:1895_1920x0_80_0_0_726220445647f2852b3a62923a09d5db.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Силы Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море, сообщает Минобороны РФ."Десятого сентября около 07.10 мск силами Черноморского флота уничтожен украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036571781_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_8ec6252161826e54975bf049c95f651a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, черное море, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черное море, Безопасность
ВС России уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море

ВС России уничтожили украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Черноморского флота
Военнослужащий Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Черноморского флота. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Силы Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море, сообщает Минобороны РФ.
"Десятого сентября около 07.10 мск силами Черноморского флота уничтожен украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧерное мореБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала