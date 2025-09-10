https://ria.ru/20250910/katar-2041067456.html
Катар обсуждает с партнерами в регионе ответ Израилю
Катар обсуждает с партнерами в регионе ответ Израилю
2025-09-10T22:19:00+03:00
ДОХА, 10 сен - РИА Новости. Власти Катара обсуждают с партнерами в регионе ответ Израилю на его удары по Дохе, заявил в интервью американскому телеканалу CNN премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. "Регион даст ответ, и этот вопрос обсуждается с региональными партнёрами", - сказал он. Аль Тани добавил, что Катар "рассчитывает на реальный ответ региона, чтобы положить конец израильским запугиваниям".
