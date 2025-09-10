Рейтинг@Mail.ru
Катар обсуждает с партнерами в регионе ответ Израилю - РИА Новости, 10.09.2025
22:19 10.09.2025
Катар обсуждает с партнерами в регионе ответ Израилю
в мире
катар
израиль
доха
удар израиля по делегации хамас в дохе
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
армия обороны израиля (цахал)
ДОХА, 10 сен - РИА Новости. Власти Катара обсуждают с партнерами в регионе ответ Израилю на его удары по Дохе, заявил в интервью американскому телеканалу CNN премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. "Регион даст ответ, и этот вопрос обсуждается с региональными партнёрами", - сказал он. Аль Тани добавил, что Катар "рассчитывает на реальный ответ региона, чтобы положить конец израильским запугиваниям".
в мире, катар, израиль, доха, удар израиля по делегации хамас в дохе, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Катар, Израиль, Доха, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)

© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе
ДОХА, 10 сен - РИА Новости. Власти Катара обсуждают с партнерами в регионе ответ Израилю на его удары по Дохе, заявил в интервью американскому телеканалу CNN премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.
"Регион даст ответ, и этот вопрос обсуждается с региональными партнёрами", - сказал он.
Аль Тани добавил, что Катар "рассчитывает на реальный ответ региона, чтобы положить конец израильским запугиваниям".
