Катар обсуждает с партнерами в регионе ответ Израилю

Катар обсуждает с партнерами в регионе ответ Израилю

ДОХА, 10 сен - РИА Новости. Власти Катара обсуждают с партнерами в регионе ответ Израилю на его удары по Дохе, заявил в интервью американскому телеканалу CNN премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. "Регион даст ответ, и этот вопрос обсуждается с региональными партнёрами", - сказал он. Аль Тани добавил, что Катар "рассчитывает на реальный ответ региона, чтобы положить конец израильским запугиваниям".

