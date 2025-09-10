Премьер Катара выразил признательность России за позицию по Дохе
Премьер Катара Аль Тани поблагодарил Лаврова за поддержку независимости страны
© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Дохе
© Фото : соцсети
Дым на месте взрыва в Дохе
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Премьер, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подчеркнул признательность за четкую и принципиальную позицию России в поддержку суверенитета и независимости Катара в связи с израильским ударом по Дохе, сообщает МИД России.
"Мухаммед Аль Тани подчеркнул признательность за четкую и принципиальную позицию России в поддержку суверенитета и независимости Государства Катар, его усилий по защите своей независимости и территориальной целостности", - говорится в сообщении.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник провела операцию "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom написала, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху уточнил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США Дональд Трамп сделал заявление, что поговорил с Нетаньяху после ударов, и назвал их "несчастным случаем".
В российском МИД в среду подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации.