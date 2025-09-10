https://ria.ru/20250910/katar-2041065561.html
Катар ценит позицию Трампа по ударам Израиля по Дохе
Катар ценит позицию Трампа по ударам Израиля по Дохе
ДОХА, 10 сен - РИА Новости. Катар ценит позицию президента США Дональда Трампа относительно ударов Израиля по Дохе, считает, что за этим должны последовать действия, заявил премьер, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. "Мы услышали решительное заявление президента Трампа относительно израильских ударов по Дохе. Мы ценим позицию президента Трампа, и за ней должны последовать действия", - сказал он в интервью американскому телеканалу CNN.
