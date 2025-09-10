Рейтинг@Mail.ru
Катар ценит позицию Трампа по ударам Израиля по Дохе - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:04 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/katar-2041065561.html
Катар ценит позицию Трампа по ударам Израиля по Дохе
Катар ценит позицию Трампа по ударам Израиля по Дохе - РИА Новости, 10.09.2025
Катар ценит позицию Трампа по ударам Израиля по Дохе
Катар ценит позицию президента США Дональда Трампа относительно ударов Израиля по Дохе, считает, что за этим должны последовать действия, заявил премьер, глава... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T22:04:00+03:00
2025-09-10T22:04:00+03:00
в мире
катар
доха
сша
дональд трамп
удар израиля по делегации хамас в дохе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038508083_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_61c7e79c6bacd795ef8b1dbaf4093241.jpg
ДОХА, 10 сен - РИА Новости. Катар ценит позицию президента США Дональда Трампа относительно ударов Израиля по Дохе, считает, что за этим должны последовать действия, заявил премьер, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. "Мы услышали решительное заявление президента Трампа относительно израильских ударов по Дохе. Мы ценим позицию президента Трампа, и за ней должны последовать действия", - сказал он в интервью американскому телеканалу CNN.
https://ria.ru/20250910/konflikt-1915630213.html
катар
доха
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038508083_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_ff8c114c221bc975dbf686d458e71b2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, катар, доха, сша, дональд трамп, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Катар, Доха, США, Дональд Трамп, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
Катар ценит позицию Трампа по ударам Израиля по Дохе

Аль Тани: Катар ждет действий Трампа вслед за осуждением ударов Израиля

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 10 сен - РИА Новости. Катар ценит позицию президента США Дональда Трампа относительно ударов Израиля по Дохе, считает, что за этим должны последовать действия, заявил премьер, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.
"Мы услышали решительное заявление президента Трампа относительно израильских ударов по Дохе. Мы ценим позицию президента Трампа, и за ней должны последовать действия", - сказал он в интервью американскому телеканалу CNN.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреКатарДохаСШАДональд ТрампУдар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала