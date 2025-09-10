https://ria.ru/20250910/katar-2040985681.html

Дружественный огонь. Чем опасен для Вашингтона удар Израиля по Катару

Дружественный огонь. Чем опасен для Вашингтона удар Израиля по Катару - РИА Новости, 10.09.2025

Дружественный огонь. Чем опасен для Вашингтона удар Израиля по Катару

Во вторник ВВС Израиля нанесли удар по жилым домам в столице Катара Дохе. Погибли шесть человек, включая сына лидера ХАМАС в секторе Газа Хумама аль-Хайю и... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T16:32:00+03:00

2025-09-10T16:32:00+03:00

2025-09-10T16:43:00+03:00

в мире

израиль

катар

хамас

биньямин нетаньяху

исраэль кац

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713841_180:367:1160:918_1920x0_80_0_0_f7375e0767491305c4ed8ed6cec9cab3.jpg

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Давид Нармания. Во вторник ВВС Израиля нанесли удар по жилым домам в столице Катара Дохе. Погибли шесть человек, включая сына лидера ХАМАС в секторе Газа Хумама аль-Хайю и сотрудника катарских спецслужб. Однако руководству движения, которое было целью атаки, удалось спастись. О том, как эти события повлияют на ситуацию в Газе и весь Ближний Восток, — в материале РИА Новости."Неприятный инцидент"Сразу после удара в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили: "Сегодняшняя операция против высшего руководства террористической организации ХАМАС была полностью израильской инициативой. Она начата Израилем, проведена Израилем, и за нее Израиль несет полную ответственность".Очевидная попытка выгородить Вашингтон. Американцы оказались в неловком положении — одна страна со статусом основного союзника США вне НАТО нанесла удар по территории другого государства с таким же статусом.Спустя несколько часов в Белом доме уточнили, что были в курсе и предупредили Катар. Дональд Трамп назвал случившееся "досадным инцидентом", но подчеркнул, что считает уничтожение ХАМАС правильной задачей.В Дохе, в свою очередь, сообщили: информация из Вашингтона поступила слишком поздно."Телефонный разговор с одним из представителей руководства США происходил в момент, когда уже звучали взрывы", — отметили в МИД.При этом, как утверждают турецкие СМИ, переговорщикам от ХАМАС удалось спастись благодаря тому, что их предупредила Анкара.Важный союзникХотя после трагедии 7 октября 2023-го Израиль наносил удары по территории семи государств — Палестины, Ливана, Сирии, Ирака, Ирана, Йемена — и даже обстрелял египетский пограничный пост, нынешний случай особый.Катар — важный союзник Вашингтона. Дональд Трамп во время ближневосточного турне в мае заключил с эмиратом соглашения на общую сумму в 1,2 триллиона долларов. Ему здесь подарили самолет Boeing-757 стоимостью 400 миллионов долларов, который должен заменить нынешний американский борт номер один.В Катаре находится главная военная база США на Ближнем Востоке — Аль-Удейд, где служат около десяти тысяч солдат и офицеров. Доха обещала инвестировать в нее около десяти миллиардов долларов, и именно сюда целился Тегеран после того как американские B-2 попытались разбомбить иранские ядерные объекты.Но ничто из этого не остановило Нетаньяху и не предотвратило атаку. По данным Axios, когда Израиль уведомил США об ударе, ракеты уже были в воздухе. Ведущие советники Трампа в шоке. Подобное поведение Тель-Авива может создать Вашингтону серьезные проблемы с другими ближневосточными партнерами."Действия Израиля не удивляют, удивляет как раз реакция Вашингтона, — отметил в беседе с РИА Новости политический обозреватель Аббас Джума. — Вчера все поняли, что Соединенные Штаты уже не просто не гарант безопасности региона, а фактически угроза для нее. Есть два варианта. Либо американцы дали добро на атаку, и тогда вообще непонятно, на что они рассчитывали. Либо они не контролируют ситуацию. Для Белого дома оба варианта хуже".Престиж Вашингтона серьезно пошатнулся, и как теперь сложатся отношения США со странами Персидского залива, сказать сложно, добавил эксперт.Однако найти какую-то альтернативу сложившемуся партнерству непросто, указывает научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов."США — незаменимый, уникальный внешний актор на Ближнем Востоке. Никто из других мировых игроков не намерен брать на себя эти функции", — пояснил он РИА Новости.Новый ультиматумАтака фактически положила конец попыткам переговоров. Катар, выступавший одним из посредников, заявил, что дипломатические усилия на данном этапе нежизнеспособны.При этом буквально за день до удара по Дохе министр иностранных дел Израиля выражал согласие на предлагаемые американцами условия урегулирования. А именно:Это и собирались обсудить руководители палестинского движения в Дохе.После бомбежки Израиль выдвинул ультиматум."Если они не примут условия прекращения войны, прежде всего касающиеся освобождения всех заложников и сдачу оружия, ХАМАС и Газу уничтожат", — подчеркнул министр обороны Исраэль Кац.Другие требования предусматривают:"Нетаньяху дал понять, что не заинтересован в каких-либо переговорах с ХАМАС. По иллюзиям американского руководства о том, что Израиль можно к ним принудить, нанесен очень мощный удар", — отметил Лукьянов.И добавил: Нетаньяху и его соратники убеждены, что сейчас возник уникальный шанс для окончательного уничтожения ХАМАС."Для израильского общества судьба заложников — очень болезненный и важный вопрос, но военно-политическое руководство страны считает, что это не та цена, ради которой стоит останавливать операцию по взятию под контроль Газы. Иначе все жертвы будут напрасными", — уточнил эксперт.По его мнению, возвращение к дипломатическому урегулированию не исключено, но, скорее всего, в Израиле исходят из того, что по ту сторону переговорного стола надо посадить других людей, а ХАМАС должен прекратить существование как военно-политическая сила.

https://ria.ru/20250910/blizhniyvostok-2040822927.html

израиль

катар

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Нармания Давид

Нармания Давид

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

в мире, израиль, катар, хамас, биньямин нетаньяху, исраэль кац, сша, дональд трамп