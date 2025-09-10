https://ria.ru/20250910/katar-2040858482.html

Израильский удар по Дохе мог быть согласован с Катаром, считает эксперт

Израильский удар по Дохе мог быть согласован с Катаром, считает эксперт - РИА Новости, 10.09.2025

Израильский удар по Дохе мог быть согласован с Катаром, считает эксперт

Удар Израиля по столице Катара Дохе мог быть согласован с самими катарскими властями, поскольку монархии Ближнего Востока уже устали от проблемы палестинского... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T10:14:00+03:00

2025-09-10T10:14:00+03:00

2025-09-10T10:14:00+03:00

в мире

израиль

катар

доха

биньямин нетаньяху

дональд трамп

хамас

высшая школа экономики (вшэ)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713841_180:367:1160:918_1920x0_80_0_0_f7375e0767491305c4ed8ed6cec9cab3.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Удар Израиля по столице Катара Дохе мог быть согласован с самими катарскими властями, поскольку монархии Ближнего Востока уже устали от проблемы палестинского движения ХАМАС, предположил в беседе с РИА Новости старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь. "Обращает на себя внимание сдержанная реакция окружающих, в том числе самого Катара. Я выскажу смелое предположение, что удар мог быть согласован, в том числе с самим Катаром", - сказал Зелтынь. По его словам, монархиям Персидского залива уже "поднадоела" история с ХАМАС на фоне продолжающегося конфликта вокруг сектора Газа. "Во-первых, арабские политические элиты знают, что действия ХАМАС не связаны с созданием арабского государства в Палестине. Второе, это тупик, в который зашел конфликт ХАМАС и Израиля - тупик для обеих сторон", - отметил эксперт. Зелтынь полагает, что уговоры, в том числе властей Катара, которые пытались подтолкнуть ХАМАС к компромиссу с Израилем, не помогли. Поэтому арабские элиты могли принять такое решение, считает эксперт. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".

https://ria.ru/20250910/dvizhenie-2040849773.html

https://ria.ru/20250910/konflikt-1915630213.html

израиль

катар

доха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, катар, доха, биньямин нетаньяху, дональд трамп, хамас, высшая школа экономики (вшэ)