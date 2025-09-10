Рейтинг@Mail.ru
Израильский удар по Дохе мог быть согласован с Катаром, считает эксперт - РИА Новости, 10.09.2025
10:14 10.09.2025
Израильский удар по Дохе мог быть согласован с Катаром, считает эксперт
Израильский удар по Дохе мог быть согласован с Катаром, считает эксперт
2025-09-10T10:14:00+03:00
2025-09-10T10:14:00+03:00
в мире
израиль
катар
доха
биньямин нетаньяху
дональд трамп
хамас
высшая школа экономики (вшэ)
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Удар Израиля по столице Катара Дохе мог быть согласован с самими катарскими властями, поскольку монархии Ближнего Востока уже устали от проблемы палестинского движения ХАМАС, предположил в беседе с РИА Новости старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь. "Обращает на себя внимание сдержанная реакция окружающих, в том числе самого Катара. Я выскажу смелое предположение, что удар мог быть согласован, в том числе с самим Катаром", - сказал Зелтынь. По его словам, монархиям Персидского залива уже "поднадоела" история с ХАМАС на фоне продолжающегося конфликта вокруг сектора Газа. "Во-первых, арабские политические элиты знают, что действия ХАМАС не связаны с созданием арабского государства в Палестине. Второе, это тупик, в который зашел конфликт ХАМАС и Израиля - тупик для обеих сторон", - отметил эксперт. Зелтынь полагает, что уговоры, в том числе властей Катара, которые пытались подтолкнуть ХАМАС к компромиссу с Израилем, не помогли. Поэтому арабские элиты могли принять такое решение, считает эксперт. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
израиль
катар
доха
в мире, израиль, катар, доха, биньямин нетаньяху, дональд трамп, хамас, высшая школа экономики (вшэ)
В мире, Израиль, Катар, Доха, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, ХАМАС, Высшая школа экономики (ВШЭ)
© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Удар Израиля по столице Катара Дохе мог быть согласован с самими катарскими властями, поскольку монархии Ближнего Востока уже устали от проблемы палестинского движения ХАМАС, предположил в беседе с РИА Новости старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь.
"Обращает на себя внимание сдержанная реакция окружающих, в том числе самого Катара. Я выскажу смелое предположение, что удар мог быть согласован, в том числе с самим Катаром", - сказал Зелтынь.
Глава Минобороны Израиля выдвинул ультиматум ХАМАС
Вчера, 09:31
По его словам, монархиям Персидского залива уже "поднадоела" история с ХАМАС на фоне продолжающегося конфликта вокруг сектора Газа.
"Во-первых, арабские политические элиты знают, что действия ХАМАС не связаны с созданием арабского государства в Палестине. Второе, это тупик, в который зашел конфликт ХАМАС и Израиля - тупик для обеих сторон", - отметил эксперт.
Зелтынь полагает, что уговоры, в том числе властей Катара, которые пытались подтолкнуть ХАМАС к компромиссу с Израилем, не помогли. Поэтому арабские элиты могли принять такое решение, считает эксперт.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильКатарДохаБиньямин НетаньяхуДональд ТрампХАМАСВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
