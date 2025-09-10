К движению, созданному Карапетяном, присоединились более 700 человек

https://ria.ru/20250910/karapetyan-2040924400.html

ЕРЕВАН, 10 сен – РИА Новости. В Армении к движению "По-нашему", созданному предпринимателем Самвелом Карапетяном, находящимся в республике под арестом, за пять дней примкнули свыше 700 человек, сообщил в среду координатор движения, племянник бизнесмена Нарек Карапетян. Ранее сторонники Карапетяна объявили о создании бизнесменом неполитического добровольного движения "По-нашему", на основе которого планируют сформировать новую политическую силу в Армении. Название движения выбрано не случайно: Карапетян был арестован из-за заявления, что он защитит Армянскую апостольскую церковь "по-нашему". "После нашей презентации движения "По-нашему" только за первые пять дней мы получили 707 заявок от добровольцев, желающих присоединиться к движению. 370 — из Еревана, 337 — из регионов", - написал Нарек Карапетян в соцсети Facebook*.Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

