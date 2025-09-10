Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура начала проверку по факту гибели школьницы на уроке физкультуры - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:04 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/kamchatka-2040842698.html
Прокуратура начала проверку по факту гибели школьницы на уроке физкультуры
Прокуратура начала проверку по факту гибели школьницы на уроке физкультуры - РИА Новости, 10.09.2025
Прокуратура начала проверку по факту гибели школьницы на уроке физкультуры
Елизовская городская прокуратура организовала проверку после сообщений о гибели 14-летней девочки на уроке физкультуры, сообщили в прокуратуре Камчатского края. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T09:04:00+03:00
2025-09-10T09:04:00+03:00
происшествия
камчатский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
П-КАМЧАТСКИЙ, 10 сен – РИА Новости. Елизовская городская прокуратура организовала проверку после сообщений о гибели 14-летней девочки на уроке физкультуры, сообщили в прокуратуре Камчатского края. По предварительным данным, трагедия произошла во время урока физкультуры, проводимого на школьном стадионе. "Несовершеннолетняя почувствовала недомогание, потеряла сознание", — уточнили в прокуратуре. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, спасти ребенка не удалось. Девочка скончалась в медицинском учреждении. Прокуратура проверит все обстоятельства происшествия, установит причины и условия, способствующие трагедии, а также проконтролирует результаты процессуальной проверки следственного органа. "При наличии оснований будут приняты меры реагирования", — добавили в прокуратуре. Проверка затронет организацию медицинской помощи, условия проведения учебных занятий и соблюдение всех необходимых нормативов при организации физкультурно-спортивной деятельности в образовательном учреждении.
https://ria.ru/20250909/sk-2040702336.html
https://ria.ru/20250910/kamchatka-2040838367.html
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатский край
Происшествия, Камчатский край
Прокуратура начала проверку по факту гибели школьницы на уроке физкультуры

На Камчатке проверят данные о гибели школьницы на уроке физкультуры

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П-КАМЧАТСКИЙ, 10 сен – РИА Новости. Елизовская городская прокуратура организовала проверку после сообщений о гибели 14-летней девочки на уроке физкультуры, сообщили в прокуратуре Камчатского края.
По предварительным данным, трагедия произошла во время урока физкультуры, проводимого на школьном стадионе.
Школа в селе Чугуевка в Приморье - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В приморской школе умер ребенок
9 сентября, 15:44
"Несовершеннолетняя почувствовала недомогание, потеряла сознание", — уточнили в прокуратуре.
Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, спасти ребенка не удалось. Девочка скончалась в медицинском учреждении.
Прокуратура проверит все обстоятельства происшествия, установит причины и условия, способствующие трагедии, а также проконтролирует результаты процессуальной проверки следственного органа.
"При наличии оснований будут приняты меры реагирования", — добавили в прокуратуре.
Проверка затронет организацию медицинской помощи, условия проведения учебных занятий и соблюдение всех необходимых нормативов при организации физкультурно-спортивной деятельности в образовательном учреждении.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
На Камчатке умерла школьница во время урока физкультуры
Вчера, 08:31
 
ПроисшествияКамчатский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала