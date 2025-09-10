https://ria.ru/20250910/kamchatka-2040842698.html

Прокуратура начала проверку по факту гибели школьницы на уроке физкультуры

Елизовская городская прокуратура организовала проверку после сообщений о гибели 14-летней девочки на уроке физкультуры, сообщили в прокуратуре Камчатского края.

П-КАМЧАТСКИЙ, 10 сен – РИА Новости. Елизовская городская прокуратура организовала проверку после сообщений о гибели 14-летней девочки на уроке физкультуры, сообщили в прокуратуре Камчатского края. По предварительным данным, трагедия произошла во время урока физкультуры, проводимого на школьном стадионе. "Несовершеннолетняя почувствовала недомогание, потеряла сознание", — уточнили в прокуратуре. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, спасти ребенка не удалось. Девочка скончалась в медицинском учреждении. Прокуратура проверит все обстоятельства происшествия, установит причины и условия, способствующие трагедии, а также проконтролирует результаты процессуальной проверки следственного органа. "При наличии оснований будут приняты меры реагирования", — добавили в прокуратуре. Проверка затронет организацию медицинской помощи, условия проведения учебных занятий и соблюдение всех необходимых нормативов при организации физкультурно-спортивной деятельности в образовательном учреждении.

