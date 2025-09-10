Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке умерла школьница во время урока физкультуры - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:31 10.09.2025 (обновлено: 11:18 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/kamchatka-2040838367.html
На Камчатке умерла школьница во время урока физкультуры
На Камчатке умерла школьница во время урока физкультуры - РИА Новости, 10.09.2025
На Камчатке умерла школьница во время урока физкультуры
Пятнадцатилетняя ученица школы №2 в Елизове скончалась во время занятий в учебном заведении, сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T08:31:00+03:00
2025-09-10T11:18:00+03:00
происшествия
елизово
камчатский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg
П-КАМЧАТСКИЙ, 10 сен – РИА Новости. Пятнадцатилетняя ученица школы №2 в Елизове скончалась во время занятий в учебном заведении, сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края. "Сегодня в школе № 2 города Елизово скончалась 15-летняя ученица. Прибывшие на место ЧП медики скорой констатировали у ребенка клиническую смерть", — проинформировали в минздраве. По данным РИА Новости, трагедия произошла во время урока физкультуры. "Минздрав Камчатского края выражает искренние соболезнования родным и близким девочки", — добавили в ведомстве. Причины трагедии будут установлены после проведения медицинской экспертизы, отметили в минздраве. В настоящее время на месте работают следственные органы и специалисты, выясняющие обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20241218/burjatija-1989836335.html
елизово
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa7f5c76c769a662de4ec940bfc2319d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, елизово, камчатский край
Происшествия, Елизово, Камчатский край
На Камчатке умерла школьница во время урока физкультуры

На Камчатке школьница скончалась на уроке физкультуры

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П-КАМЧАТСКИЙ, 10 сен – РИА Новости. Пятнадцатилетняя ученица школы №2 в Елизове скончалась во время занятий в учебном заведении, сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края.
"Сегодня в школе № 2 города Елизово скончалась 15-летняя ученица. Прибывшие на место ЧП медики скорой констатировали у ребенка клиническую смерть", — проинформировали в минздраве.
По данным РИА Новости, трагедия произошла во время урока физкультуры.
"Минздрав Камчатского края выражает искренние соболезнования родным и близким девочки", — добавили в ведомстве.
Причины трагедии будут установлены после проведения медицинской экспертизы, отметили в минздраве. В настоящее время на месте работают следственные органы и специалисты, выясняющие обстоятельства произошедшего.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
В Бурятии школьник умер во время урока
18 декабря 2024, 09:26
 
ПроисшествияЕлизовоКамчатский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала