https://ria.ru/20250910/kamchatka-2040838367.html
На Камчатке умерла школьница во время урока физкультуры
На Камчатке умерла школьница во время урока физкультуры - РИА Новости, 10.09.2025
На Камчатке умерла школьница во время урока физкультуры
Пятнадцатилетняя ученица школы №2 в Елизове скончалась во время занятий в учебном заведении, сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T08:31:00+03:00
2025-09-10T08:31:00+03:00
2025-09-10T11:18:00+03:00
происшествия
елизово
камчатский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg
П-КАМЧАТСКИЙ, 10 сен – РИА Новости. Пятнадцатилетняя ученица школы №2 в Елизове скончалась во время занятий в учебном заведении, сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края. "Сегодня в школе № 2 города Елизово скончалась 15-летняя ученица. Прибывшие на место ЧП медики скорой констатировали у ребенка клиническую смерть", — проинформировали в минздраве. По данным РИА Новости, трагедия произошла во время урока физкультуры. "Минздрав Камчатского края выражает искренние соболезнования родным и близким девочки", — добавили в ведомстве. Причины трагедии будут установлены после проведения медицинской экспертизы, отметили в минздраве. В настоящее время на месте работают следственные органы и специалисты, выясняющие обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20241218/burjatija-1989836335.html
елизово
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa7f5c76c769a662de4ec940bfc2319d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, елизово, камчатский край
Происшествия, Елизово, Камчатский край
На Камчатке умерла школьница во время урока физкультуры
На Камчатке школьница скончалась на уроке физкультуры