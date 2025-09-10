https://ria.ru/20250910/kamchatka-2040838367.html

На Камчатке умерла школьница во время урока физкультуры

На Камчатке умерла школьница во время урока физкультуры - РИА Новости, 10.09.2025

На Камчатке умерла школьница во время урока физкультуры

Пятнадцатилетняя ученица школы №2 в Елизове скончалась во время занятий в учебном заведении, сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края. РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T08:31:00+03:00

2025-09-10T08:31:00+03:00

2025-09-10T11:18:00+03:00

происшествия

елизово

камчатский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg

П-КАМЧАТСКИЙ, 10 сен – РИА Новости. Пятнадцатилетняя ученица школы №2 в Елизове скончалась во время занятий в учебном заведении, сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края. "Сегодня в школе № 2 города Елизово скончалась 15-летняя ученица. Прибывшие на место ЧП медики скорой констатировали у ребенка клиническую смерть", — проинформировали в минздраве. По данным РИА Новости, трагедия произошла во время урока физкультуры. "Минздрав Камчатского края выражает искренние соболезнования родным и близким девочки", — добавили в ведомстве. Причины трагедии будут установлены после проведения медицинской экспертизы, отметили в минздраве. В настоящее время на месте работают следственные органы и специалисты, выясняющие обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20241218/burjatija-1989836335.html

елизово

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, елизово, камчатский край