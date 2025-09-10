Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке директора ООО заподозрили в сокрытии средств от налоговой - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:19 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/kamchatka-2040820614.html
На Камчатке директора ООО заподозрили в сокрытии средств от налоговой
На Камчатке директора ООО заподозрили в сокрытии средств от налоговой - РИА Новости, 10.09.2025
На Камчатке директора ООО заподозрили в сокрытии средств от налоговой
Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело против директора ООО по факту сокрытия 3,5 миллионов рублей для взыскания налогов, сообщили журналистам в... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T03:19:00+03:00
2025-09-10T03:19:00+03:00
происшествия
россия
камчатка
камчатский край
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 сен - РИА Новости. Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело против директора ООО по факту сокрытия 3,5 миллионов рублей для взыскания налогов, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону. "Возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, в крупном размере (часть 1 статьи 199.2 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, директор фирмы, основной вид деятельности которой - оптовая торговля отходами и ломом, - "в период с октября по декабрь 2024 года, выполняя управленческие функции, имея реальную возможность погасить недоимку по налогам, умышленно сокрыл денежные средства в размере более 3,5 миллионов рублей". Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФНС и УМВД России по Камчатскому краю при их оперативном сопровождении. Максимальное наказание по статье 199.2 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20250730/edinyj-nalogovyj-schet-2032454871.html
https://ria.ru/20250625/hmao-2025248729.html
россия
камчатка
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, камчатка, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Камчатка, Камчатский край, Следственный комитет России (СК РФ)
На Камчатке директора ООО заподозрили в сокрытии средств от налоговой

На Камчатке директора ООО заподозрили в сокрытии 3,5 млн рублей налогов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 сен - РИА Новости. Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело против директора ООО по факту сокрытия 3,5 миллионов рублей для взыскания налогов, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, в крупном размере (часть 1 статьи 199.2 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.
Налоговый счет - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Один для всех: что такое единый налоговый счет и как его использовать
30 июля, 19:42
По данным следствия, директор фирмы, основной вид деятельности которой - оптовая торговля отходами и ломом, - "в период с октября по декабрь 2024 года, выполняя управленческие функции, имея реальную возможность погасить недоимку по налогам, умышленно сокрыл денежные средства в размере более 3,5 миллионов рублей".
Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФНС и УМВД России по Камчатскому краю при их оперативном сопровождении.
Максимальное наказание по статье 199.2 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
В ХМАО директора нефтегазовой фирмы будут судить за неуплату налогов
25 июня, 08:09
 
ПроисшествияРоссияКамчаткаКамчатский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала