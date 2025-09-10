https://ria.ru/20250910/kamchatka-2040820614.html

На Камчатке директора ООО заподозрили в сокрытии средств от налоговой

П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 сен - РИА Новости. Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело против директора ООО по факту сокрытия 3,5 миллионов рублей для взыскания налогов, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону. "Возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, в крупном размере (часть 1 статьи 199.2 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, директор фирмы, основной вид деятельности которой - оптовая торговля отходами и ломом, - "в период с октября по декабрь 2024 года, выполняя управленческие функции, имея реальную возможность погасить недоимку по налогам, умышленно сокрыл денежные средства в размере более 3,5 миллионов рублей". Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФНС и УМВД России по Камчатскому краю при их оперативном сопровождении. Максимальное наказание по статье 199.2 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

