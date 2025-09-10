Кадыров прокомментировал работу племянника в бывшем "Даноне"

Рейтинг@Mail.ru
10:08 10.09.2025
2025-09-10T10:08:00+03:00
2025-09-10T10:08:00+03:00
россия
рамзан кадыров
владимир путин
danone
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
политика
ГРОЗНЫЙ, 10 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя в интервью РИА Новости работу племянника Ибрагима (Якуба) Закриева, несколько лет назад ставшего генеральным директором АО "Данон Россия" (в настоящее время Health&amp;Nutrition), заявил, что не собирается лезть в его бизнес-дела, но отметил, что тот показал себя хорошим руководителем на посту министра сельского хозяйства в республике. "Будучи министром сельского хозяйства в республике, он показал себя хорошим руководителем. Поэтому, наверное, управление активами передали ему. Я не собираюсь лезть в бизнес-дела, тем более моего племянника", - сказал Кадыров агентству, отвечая на вопрос о том, как он оценивает успехи Закриева. Danone присутствовал в РФ с 1992 года. В середине октября 2022 года компания сообщила о планах передать контроль над производством молочных и растительных продуктов. В середине июля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля АО "Данон Россия", принадлежащая компаниям Produits Laitiers Frais Est Europe и "Данон трейд", перешла во временное управление Росимущества. Впоследствии было объявлено, что новым генеральным директором АО "Данон Россия" назначен Якуб (Ибрагим) Закриев, до этого занимавший пост вице-премьера - министра сельского хозяйства Чечни. В марте 2024 года Путин своим указом отменил передачу этих активов во временное управление. В мае 2024 года французская Danone закрыла сделку по продаже российского бизнеса компании "Вамин Р". В сентябре 2023 года российская "дочка" Danone была переименована в "Эйч энд Эн" (Heаlth &amp; Nutrition).
россия, рамзан кадыров, владимир путин, danone, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), политика
Россия, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Danone, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Политика
© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 10 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя в интервью РИА Новости работу племянника Ибрагима (Якуба) Закриева, несколько лет назад ставшего генеральным директором АО "Данон Россия" (в настоящее время Health&Nutrition), заявил, что не собирается лезть в его бизнес-дела, но отметил, что тот показал себя хорошим руководителем на посту министра сельского хозяйства в республике.
"Будучи министром сельского хозяйства в республике, он показал себя хорошим руководителем. Поэтому, наверное, управление активами передали ему. Я не собираюсь лезть в бизнес-дела, тем более моего племянника", - сказал Кадыров агентству, отвечая на вопрос о том, как он оценивает успехи Закриева.
Danone присутствовал в РФ с 1992 года. В середине октября 2022 года компания сообщила о планах передать контроль над производством молочных и растительных продуктов. В середине июля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля АО "Данон Россия", принадлежащая компаниям Produits Laitiers Frais Est Europe и "Данон трейд", перешла во временное управление Росимущества. Впоследствии было объявлено, что новым генеральным директором АО "Данон Россия" назначен Якуб (Ибрагим) Закриев, до этого занимавший пост вице-премьера - министра сельского хозяйства Чечни.
В марте 2024 года Путин своим указом отменил передачу этих активов во временное управление. В мае 2024 года французская Danone закрыла сделку по продаже российского бизнеса компании "Вамин Р". В сентябре 2023 года российская "дочка" Danone была переименована в "Эйч энд Эн" (Heаlth & Nutrition).
РоссияРамзан КадыровВладимир ПутинDanoneФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Политика
 
 
