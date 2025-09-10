Рейтинг@Mail.ru
Кадыров рассказал о работе спецназа "Ахмат" на 14 направлениях
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:22 10.09.2025
Кадыров рассказал о работе спецназа "Ахмат" на 14 направлениях
Кадыров рассказал о работе спецназа "Ахмат" на 14 направлениях - РИА Новости, 10.09.2025
Кадыров рассказал о работе спецназа "Ахмат" на 14 направлениях
Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости рассказал, что спецназ "Ахмат" действует на 14 разных направлениях, доклад о его работе он получает дважды в... РИА Новости, 10.09.2025
ГРОЗНЫЙ, 10 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости рассказал, что спецназ "Ахмат" действует на 14 разных направлениях, доклад о его работе он получает дважды в день, при этом командиры подразделений могут позвонить ему даже ночью, если им от него что-то требуется. "Спецназ "Ахмат" сейчас находится на 14 разных направлениях. В том числе и в новых регионах. Это важные города, объекты, приграничные участки", - ответил глава Чечни на вопрос агентства о том, за какие участки в зоне СВО сейчас отвечает спецназ "Ахмат". Кадыров рассказал, что если обстановка относительно стабильная, то ему докладывают дважды в день общей сводкой. "Если же происходит острое боестолкновение, то информацию мне докладывают сразу же, в любое время суток. Я всем своим командирам сказал, что они могут мне звонить хоть ночью, если им от меня что-то требуется. Я сам им часто звоню. У них есть мой номер на такой случай, но всеми текущими вопросами занимается региональный штаб по обеспечению проведения СВО, которым руководит Магомед Даудов. Докладывают не только по боевой обстановке, но также и о ситуации с медикаментами, питанием, вооружением", - объяснил он. Говоря о том, как подразделение "Ахмата" стало таким многонациональным, Кадыров напомнил, что "в него попадают добровольцы со всей страны, и в нем нет каких-то разделений". "Там одни убежденные и идейные патриоты. Один из командиров в спецназе "Ахмат", к примеру, украинец с позывным "Хохол", показывает хороший результат. Их объединяет то, что мы боремся не против какой-то нации. Мы боремся с шайтанами и фашистами", - заключил он.
Кадыров рассказал о работе спецназа "Ахмат" на 14 направлениях

Кадыров рассказал, что получает доклады о работе спецназа "Ахмат" дважды в день

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 10 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости рассказал, что спецназ "Ахмат" действует на 14 разных направлениях, доклад о его работе он получает дважды в день, при этом командиры подразделений могут позвонить ему даже ночью, если им от него что-то требуется.
"Спецназ "Ахмат" сейчас находится на 14 разных направлениях. В том числе и в новых регионах. Это важные города, объекты, приграничные участки", - ответил глава Чечни на вопрос агентства о том, за какие участки в зоне СВО сейчас отвечает спецназ "Ахмат".
Кадыров рассказал, что если обстановка относительно стабильная, то ему докладывают дважды в день общей сводкой.
"Если же происходит острое боестолкновение, то информацию мне докладывают сразу же, в любое время суток. Я всем своим командирам сказал, что они могут мне звонить хоть ночью, если им от меня что-то требуется. Я сам им часто звоню. У них есть мой номер на такой случай, но всеми текущими вопросами занимается региональный штаб по обеспечению проведения СВО, которым руководит Магомед Даудов. Докладывают не только по боевой обстановке, но также и о ситуации с медикаментами, питанием, вооружением", - объяснил он.
Говоря о том, как подразделение "Ахмата" стало таким многонациональным, Кадыров напомнил, что "в него попадают добровольцы со всей страны, и в нем нет каких-то разделений". "Там одни убежденные и идейные патриоты. Один из командиров в спецназе "Ахмат", к примеру, украинец с позывным "Хохол", показывает хороший результат. Их объединяет то, что мы боремся не против какой-то нации. Мы боремся с шайтанами и фашистами", - заключил он.
Специальная военная операция на Украине
 
 
