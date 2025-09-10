https://ria.ru/20250910/junisef-2040822731.html
В ЮНИСЕФ заявили, что ожирение среди детей стало более распространенным
В ЮНИСЕФ заявили, что ожирение среди детей стало более распространенным - РИА Новости, 10.09.2025
В ЮНИСЕФ заявили, что ожирение среди детей стало более распространенным
Ожирение у детей и подростков по всему миру стало более распространено, чем недостаточный вес, сообщает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). РИА Новости, 10.09.2025
ООН, 10 сен – РИА Новости. Ожирение у детей и подростков по всему миру стало более распространено, чем недостаточный вес, сообщает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). "В 2025 году произошёл исторический перелом: впервые глобальный уровень ожирения среди детей и подростков 5–19 лет превысил уровень недостаточного веса (9,4 % против 9,2 %)", – говорится в материалах к отчету "Пища ради прибыли". Там же отметили, что "мировая волна избыточного веса" затрагивает детей и подростков в "каждом регионе планеты". Пальму первенства по распространенности избыточного веса среди детей и подростков до 19 лет держат Латинская Америка, страны Карибского бассейна, Ближний Восток, Северная Африка и Северная Америка. При этом в фонде отметили, что с начала века число детей и подростков (5–19 лет) с избыточным весом "удвоилось — с 194 миллионов до 391 миллиона". Наибольший рост случаев "избыточного веса" происходит в странах с низким и средним уровнем дохода.
