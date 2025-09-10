https://ria.ru/20250910/junisef-2040822731.html

В ЮНИСЕФ заявили, что ожирение среди детей стало более распространенным

В ЮНИСЕФ заявили, что ожирение среди детей стало более распространенным - РИА Новости, 10.09.2025

В ЮНИСЕФ заявили, что ожирение среди детей стало более распространенным

Ожирение у детей и подростков по всему миру стало более распространено, чем недостаточный вес, сообщает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T04:04:00+03:00

2025-09-10T04:04:00+03:00

2025-09-10T04:04:00+03:00

общество

латинская америка

карибский бассейн

ближний восток

оон

юнисеф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147297/26/1472972676_0:337:4257:2731_1920x0_80_0_0_832ef72568865fd0151af7e4708af1d4.jpg

ООН, 10 сен – РИА Новости. Ожирение у детей и подростков по всему миру стало более распространено, чем недостаточный вес, сообщает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). "В 2025 году произошёл исторический перелом: впервые глобальный уровень ожирения среди детей и подростков 5–19 лет превысил уровень недостаточного веса (9,4 % против 9,2 %)", – говорится в материалах к отчету "Пища ради прибыли". Там же отметили, что "мировая волна избыточного веса" затрагивает детей и подростков в "каждом регионе планеты". Пальму первенства по распространенности избыточного веса среди детей и подростков до 19 лет держат Латинская Америка, страны Карибского бассейна, Ближний Восток, Северная Африка и Северная Америка. При этом в фонде отметили, что с начала века число детей и подростков (5–19 лет) с избыточным весом "удвоилось — с 194 миллионов до 391 миллиона". Наибольший рост случаев "избыточного веса" происходит в странах с низким и средним уровнем дохода.

https://ria.ru/20250805/vrach-2033378184.html

https://ria.ru/20250611/murashko-2022244311.html

латинская америка

карибский бассейн

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, латинская америка, карибский бассейн, ближний восток, оон, юнисеф