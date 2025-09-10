https://ria.ru/20250910/izrail-2040995917.html

В ХАМАС прокомментировали попытку убийства делегации в Дохе

В ХАМАС прокомментировали попытку убийства делегации в Дохе

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Попытка убийства делегации палестинского движения ХАМАС в катарской столице Дохе говорит о том, что Израиль ведет войну против всего региона, поделился мнением с РИА Новости член политбюро ХАМАС Хусам Бадран. "Произошедшее вчера (во вторник – ред.) нападение на Доху в попытке убийства переговорной делегации движения ХАМАС подтверждает то, что мы постоянно говорим: это государство (Израиль - ред.) представляет опасность для всего региона и лжет, когда заявляет, что ведет войну против ХАМАС. Оно ведет войну с палестинским народом и каждый день доказывает, что воюет со всем регионом, его народами и режимами", - сказал Бадран. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем". В российском МИД заявили, что Россия расценивает удар Израиля по катарской столице Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором говорится, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.

