Рейтинг@Mail.ru
В ХАМАС прокомментировали попытку убийства делегации в Дохе - РИА Новости, 10.09.2025
16:14 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/izrail-2040995917.html
В ХАМАС прокомментировали попытку убийства делегации в Дохе
в мире
израиль
доха
сша
биньямин нетаньяху
дональд трамп
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713841_180:367:1160:918_1920x0_80_0_0_f7375e0767491305c4ed8ed6cec9cab3.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Попытка убийства делегации палестинского движения ХАМАС в катарской столице Дохе говорит о том, что Израиль ведет войну против всего региона, поделился мнением с РИА Новости член политбюро ХАМАС Хусам Бадран. "Произошедшее вчера (во вторник – ред.) нападение на Доху в попытке убийства переговорной делегации движения ХАМАС подтверждает то, что мы постоянно говорим: это государство (Израиль - ред.) представляет опасность для всего региона и лжет, когда заявляет, что ведет войну против ХАМАС. Оно ведет войну с палестинским народом и каждый день доказывает, что воюет со всем регионом, его народами и режимами", - сказал Бадран. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем". В российском МИД заявили, что Россия расценивает удар Израиля по катарской столице Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором говорится, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
https://ria.ru/20241109/smi-1982781269.html
в мире, израиль, доха, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, хамас
В мире, Израиль, Доха, США, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, ХАМАС
© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Дохе
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Попытка убийства делегации палестинского движения ХАМАС в катарской столице Дохе говорит о том, что Израиль ведет войну против всего региона, поделился мнением с РИА Новости член политбюро ХАМАС Хусам Бадран.
"Произошедшее вчера (во вторник – ред.) нападение на Доху в попытке убийства переговорной делегации движения ХАМАС подтверждает то, что мы постоянно говорим: это государство (Израиль - ред.) представляет опасность для всего региона и лжет, когда заявляет, что ведет войну против ХАМАС. Оно ведет войну с палестинским народом и каждый день доказывает, что воюет со всем регионом, его народами и режимами", - сказал Бадран.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
В российском МИД заявили, что Россия расценивает удар Израиля по катарской столице Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации.
РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором говорится, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
Сторонники ХАМАС на митинге в честь 10-летия со дня смерти духовного лидера группировки шейха Ахмеда Ясина в городе Газа. 23 марта 2014 года - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
СМИ: Катар под давлением США требует от лидеров ХАМАС уехать из страны
9 ноября 2024, 03:19
 
Заголовок открываемого материала