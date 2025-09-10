Армия Израиля выступала против времени удара по лидерам ХАМАС, сообщает CNN
CNN: армия и разведка Израиля выступали против времени удара по лидерам ХАМАС
© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Дохе
© Фото : соцсети
Дым на месте взрыва в Дохе. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Представители армии и разведки Израиля выступали против нанесения удара по лидерам палестинского движения ХАМАС в катарской столице Дохе в момент обсуждения ими нового предложения по перемирию в секторе Газа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на израильские источники.
По словам источников, начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир и глава спецслужбы "Моссад" Давид Барнеа поддержали план нападения на лидеров ХАМАС за рубежом, но поставили под сомнение его сроки из-за новой попытки США возобновить переговоры. Израиль знал, что переговорщики ХАМАС находились в Дохе для обсуждения американской инициативы и воспользовался этой возможностью, чтобы нанести удар.
"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац решили продолжить атаку, несмотря на возражения Замира и Барнеа", - сообщили источники.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
В российском МИД заявили, что Россия расценивает удар Израиля по катарской столице Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации.
РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. -0-