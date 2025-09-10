Рейтинг@Mail.ru
Израиль ударил по военным казармам в Йемене, сообщил источник
17:52 10.09.2025
Израиль ударил по военным казармам в Йемене, сообщил источник
в мире
йемен
сана
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
КАИР, 10 сен - РИА Новости. Израильские истребители в среду вечером нанесли удары по военным казармам на территории правительственного комплекса в провинции Джауф на северо-западе Йемена, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти. "Израильские истребители совершили три налёта на военные казармы в правительственном комплексе в Эль-Хазме, административном центре провинции Джауф на границе с Саудовской Аравией", - уточнил источник. Еще один источник в органах власти столицы Йемена Саны сообщил РИА Новости, что израильские истребители совершили четыре налёта на комплекс министерства обороны в районе Баб-эль-Йемен в центральной части Саны, а также на штаб-квартиру верховного командования хуситов в районе Тахрир в центре города.
в мире, йемен, сана, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Йемен, Сана, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
КАИР, 10 сен - РИА Новости. Израильские истребители в среду вечером нанесли удары по военным казармам на территории правительственного комплекса в провинции Джауф на северо-западе Йемена, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.
"Израильские истребители совершили три налёта на военные казармы в правительственном комплексе в Эль-Хазме, административном центре провинции Джауф на границе с Саудовской Аравией", - уточнил источник.
Еще один источник в органах власти столицы Йемена Саны сообщил РИА Новости, что израильские истребители совершили четыре налёта на комплекс министерства обороны в районе Баб-эль-Йемен в центральной части Саны, а также на штаб-квартиру верховного командования хуситов в районе Тахрир в центре города.
