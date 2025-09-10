https://ria.ru/20250910/istrebiteli-2041028225.html

Израиль ударил по военным казармам в Йемене, сообщил источник

Израиль ударил по военным казармам в Йемене, сообщил источник - РИА Новости, 10.09.2025

Израиль ударил по военным казармам в Йемене, сообщил источник

Израильские истребители в среду вечером нанесли удары по военным казармам на территории правительственного комплекса в провинции Джауф на северо-западе Йемена,... РИА Новости, 10.09.2025

КАИР, 10 сен - РИА Новости. Израильские истребители в среду вечером нанесли удары по военным казармам на территории правительственного комплекса в провинции Джауф на северо-западе Йемена, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти. "Израильские истребители совершили три налёта на военные казармы в правительственном комплексе в Эль-Хазме, административном центре провинции Джауф на границе с Саудовской Аравией", - уточнил источник. Еще один источник в органах власти столицы Йемена Саны сообщил РИА Новости, что израильские истребители совершили четыре налёта на комплекс министерства обороны в районе Баб-эль-Йемен в центральной части Саны, а также на штаб-квартиру верховного командования хуситов в районе Тахрир в центре города.

