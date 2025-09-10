Рейтинг@Mail.ru
В Испании рассказали о подготовке украинских военных - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:14 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/ispanija-2040814101.html
В Испании рассказали о подготовке украинских военных
В Испании рассказали о подготовке украинских военных - РИА Новости, 10.09.2025
В Испании рассказали о подготовке украинских военных
Более 8 тысяч военнослужащих вооружённых сил Украины прошли подготовку в Испании в рамках миссии военной помощи ЕС, сообщило министерство обороны королевства. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T01:14:00+03:00
2025-09-10T01:14:00+03:00
в мире
украина
испания
россия
сергей лавров
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_9139f8f85ed7951bcab11edd51e8ee97.jpg
МАДРИД, 10 сен - РИА Новости. Более 8 тысяч военнослужащих вооружённых сил Украины прошли подготовку в Испании в рамках миссии военной помощи ЕС, сообщило министерство обороны королевства. "(Министр обороны Маргарита - ред.) Роблес объявила о различных мерах по укреплению оборонного потенциала Украины, а также в области подготовки и гуманитарной помощи. Усилия Испании по обучению вооружённых сил Украины в рамках Миссии военной помощи Европейского союза (EUMAM) уже превысили 8 тысяч подготовленных военнослужащих", - говорится в пресс-релизе ведомства. Отмечается, что Испания выполняет обязательства по двустороннему соглашению о безопасности с Украиной, а также поддерживает инициативы контактной группы по обороне страны, НАТО и ЕС. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250829/es-2038421399.html
https://ria.ru/20250218/ispaniya-2000179845.html
украина
испания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_3f0e54f05680fe2fdaad697729656866.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, испания, россия, сергей лавров, евросоюз, нато
В мире, Украина, Испания, Россия, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
В Испании рассказали о подготовке украинских военных

Минобороны Испании заявило о подготовке более восьми тысяч украинских военных

CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАДРИД, 10 сен - РИА Новости. Более 8 тысяч военнослужащих вооружённых сил Украины прошли подготовку в Испании в рамках миссии военной помощи ЕС, сообщило министерство обороны королевства.
"(Министр обороны Маргарита - ред.) Роблес объявила о различных мерах по укреплению оборонного потенциала Украины, а также в области подготовки и гуманитарной помощи. Усилия Испании по обучению вооружённых сил Украины в рамках Миссии военной помощи Европейского союза (EUMAM) уже превысили 8 тысяч подготовленных военнослужащих", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
СМИ: в ЕС готовы изменить мандат миссии по подготовке украинских военных
29 августа, 21:47
Отмечается, что Испания выполняет обязательства по двустороннему соглашению о безопасности с Украиной, а также поддерживает инициативы контактной группы по обороне страны, НАТО и ЕС.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги Испании - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
В Испании выступили против отправки войск на Украину
18 февраля, 23:51
 
В миреУкраинаИспанияРоссияСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала