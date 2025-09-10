В Испании рассказали о подготовке украинских военных

https://ria.ru/20250910/ispanija-2040814101.html

Более 8 тысяч военнослужащих вооружённых сил Украины прошли подготовку в Испании в рамках миссии военной помощи ЕС, сообщило министерство обороны королевства. РИА Новости, 10.09.2025

МАДРИД, 10 сен - РИА Новости. Более 8 тысяч военнослужащих вооружённых сил Украины прошли подготовку в Испании в рамках миссии военной помощи ЕС, сообщило министерство обороны королевства. "(Министр обороны Маргарита - ред.) Роблес объявила о различных мерах по укреплению оборонного потенциала Украины, а также в области подготовки и гуманитарной помощи. Усилия Испании по обучению вооружённых сил Украины в рамках Миссии военной помощи Европейского союза (EUMAM) уже превысили 8 тысяч подготовленных военнослужащих", - говорится в пресс-релизе ведомства. Отмечается, что Испания выполняет обязательства по двустороннему соглашению о безопасности с Украиной, а также поддерживает инициативы контактной группы по обороне страны, НАТО и ЕС. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

