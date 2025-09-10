Рейтинг@Mail.ru
Ингушетия получит грант в 500 млн руб на строительство технопарка - РИА Новости, 10.09.2025
Республика Ингушетия
 
17:39 10.09.2025
Ингушетия получит грант в 500 млн руб на строительство технопарка
Ингушетия получит грант в 500 млн руб на строительство технопарка - РИА Новости, 10.09.2025
Ингушетия получит грант в 500 млн руб на строительство технопарка
Власти Ингушетии получат грант в размере 500 миллионов рублей на строительство в республике промышленного технопарка, сообщил глава региона Махмуд-Али... РИА Новости, 10.09.2025
республика ингушетия, махмуд-али калиматов
Республика Ингушетия, Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов
Ингушетия получит грант в 500 млн руб на строительство технопарка

Ингушетия получит грант в 500 млн руб на строительство промышленного технопарка

НАЛЬЧИК, 10 сен – РИА Новости. Власти Ингушетии получат грант в размере 500 миллионов рублей на строительство в республике промышленного технопарка, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"Ингушетия получит 500 миллионов рублей федерального гранта на строительство промышленного технопарка в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Заявка успешно прошла отбор на федеральном уровне и была одобрена экспертной группой Минэкономразвития России", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что деньги будут выделены в виде субсидий из федерального бюджета.
"Это значимый шаг вперед для нашей республики. Создание технопарка позволит не только развивать алюминиевую промышленность, но и станет площадкой для внедрения инноваций, поддержки малого и среднего бизнеса, появления новых рабочих мест. Это инвестиция в будущее Ингушетии, её промышленный и кадровый потенциал", - подчеркнул глава региона.
По его словам, технопарк станет центром притяжения для молодых специалистов, инженеров и предпринимателей, готовых работать на развитие региона, будет способствовать росту числа инновационных проектов и повысит конкурентоспособность предприятий Ингушетии.
В пресс-службе главы республики отметили, что технопарк позволит закрыть все этапы производства алюминиевой импортозамещающей продукции. В его структуре предусмотрены: центр совместного использования оборудования, в том числе для литья, механообработки, сварки и покраски, производственные помещения для резидентов, лабораторный центр для разработки и тестирования новых технологий, инжиниринговый центр, центр для внедрения и отработки технологий на промышленном оборудовании, коворкинг и офис для размещения стартапов и компаний.
Вид на башенный комплекс Эрзи, Ингушетия - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Летний турпоток в Ингушетию вырос почти на 6%, превысив 75 тыс человек
9 сентября, 15:49
 
Республика ИнгушетияРеспублика ИнгушетияМахмуд-Али Калиматов
 
 
