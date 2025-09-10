https://ria.ru/20250910/infljatsija-2041045873.html
Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России
Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России - РИА Новости, 10.09.2025
Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России
Инфляция в России на 8 сентября составила 8,1% в годовом выражении против 8,11% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T19:08:00+03:00
2025-09-10T19:08:00+03:00
2025-09-10T19:08:00+03:00
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145412/87/1454128712_93:0:3649:2000_1920x0_80_0_0_b802aa36a285bcdbbcfc62d11485b7fc.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Инфляция в России на 8 сентября составила 8,1% в годовом выражении против 8,11% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Министерство в документе указывает, что оценка годовой инфляция на 1 сентябра уточнена с учетом выхода в среду данных Росстата по инфляции за август. Новая оценка составила 8,11% против прежних 8,28%. Как следует из документа, за неделю со 2 по 8 сентября цены на продовольственные товары выросли на 0,06%. Снижение цен на плодоовощную продукцию составило 1,99%, на остальные продукты цены выросли на 0,24%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,21%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - выросли на 0,06%.
https://ria.ru/20250910/mishustin-2040989749.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145412/87/1454128712_537:0:3204:2000_1920x0_80_0_0_aa290efc5716ecffc4e5066327d547e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России
МЭР: инфляция в России на 8 сентября составила 8,1%