Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России

Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России - РИА Новости, 10.09.2025

Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России

Инфляция в России на 8 сентября составила 8,1% в годовом выражении против 8,11% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 10.09.2025

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Инфляция в России на 8 сентября составила 8,1% в годовом выражении против 8,11% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Министерство в документе указывает, что оценка годовой инфляция на 1 сентябра уточнена с учетом выхода в среду данных Росстата по инфляции за август. Новая оценка составила 8,11% против прежних 8,28%. Как следует из документа, за неделю со 2 по 8 сентября цены на продовольственные товары выросли на 0,06%. Снижение цен на плодоовощную продукцию составило 1,99%, на остальные продукты цены выросли на 0,24%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,21%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - выросли на 0,06%.

