Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России - РИА Новости, 10.09.2025
19:08 10.09.2025
Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Инфляция в России на 8 сентября составила 8,1% в годовом выражении против 8,11% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Министерство в документе указывает, что оценка годовой инфляция на 1 сентябра уточнена с учетом выхода в среду данных Росстата по инфляции за август. Новая оценка составила 8,11% против прежних 8,28%. Как следует из документа, за неделю со 2 по 8 сентября цены на продовольственные товары выросли на 0,06%. Снижение цен на плодоовощную продукцию составило 1,99%, на остальные продукты цены выросли на 0,24%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,21%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - выросли на 0,06%.
экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Инфляция в России на 8 сентября составила 8,1% в годовом выражении против 8,11% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Министерство в документе указывает, что оценка годовой инфляция на 1 сентябра уточнена с учетом выхода в среду данных Росстата по инфляции за август. Новая оценка составила 8,11% против прежних 8,28%.
Как следует из документа, за неделю со 2 по 8 сентября цены на продовольственные товары выросли на 0,06%. Снижение цен на плодоовощную продукцию составило 1,99%, на остальные продукты цены выросли на 0,24%.
В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,21%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - выросли на 0,06%.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Мишустин заявил о замедлении инфляции благодаря принятым мерам
Экономика Россия Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России) Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
