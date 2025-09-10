Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, почему "Катаиб Хезболлах" освободила россиянку Цуркову - РИА Новости, 10.09.2025
07:55 10.09.2025
СМИ рассказали, почему "Катаиб Хезболлах" освободила россиянку Цуркову
Иракское движение "Катаиб Хезболлах" решило освободить гражданку России и Израиля Елизавету Цуркову, потому что опасалось возможных силовых мер со стороны... РИА Новости, 10.09.2025
в мире
израиль
россия
ирак
дональд трамп
хезболла
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Иракское движение "Катаиб Хезболлах" решило освободить гражданку России и Израиля Елизавету Цуркову, потому что опасалось возможных силовых мер со стороны Израиля, сообщает американская газета Washington Post. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что гражданка РФ и Израиля Елизавета Цуркова была освобождена "Катаиб Хезболлах" и в данный момент находится в безопасности в американском посольстве в Ираке. "Высокопоставленный иракский чиновник, сказал, что "Катаиб Хезболлах" было убеждено, что лидеры станут мишенью для убийства Израилем, "поэтому они в конечном итоге уступили", - говорится в публикации. По данным издания, условия освобождения гражданки России и Израиля включали шаги по выводу американских войск из Ирака.
израиль
россия
ирак
в мире, израиль, россия, ирак, дональд трамп, хезболла
В мире, Израиль, Россия, Ирак, Дональд Трамп, Хезболла
© Фото : соцсетиЕлизавета Цуркова
Елизавета Цуркова - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Фото : соцсети
Елизавета Цуркова. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Иракское движение "Катаиб Хезболлах" решило освободить гражданку России и Израиля Елизавету Цуркову, потому что опасалось возможных силовых мер со стороны Израиля, сообщает американская газета Washington Post.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что гражданка РФ и Израиля Елизавета Цуркова была освобождена "Катаиб Хезболлах" и в данный момент находится в безопасности в американском посольстве в Ираке.
"Высокопоставленный иракский чиновник, сказал, что "Катаиб Хезболлах" было убеждено, что лидеры станут мишенью для убийства Израилем, "поэтому они в конечном итоге уступили", - говорится в публикации.
По данным издания, условия освобождения гражданки России и Израиля включали шаги по выводу американских войск из Ирака.
