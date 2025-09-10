https://ria.ru/20250910/hezbolly-2040835181.html
СМИ рассказали, почему "Катаиб Хезболлах" освободила россиянку Цуркову
2025-09-10T07:55:00+03:00
в мире
израиль
россия
ирак
дональд трамп
хезболла
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Иракское движение "Катаиб Хезболлах" решило освободить гражданку России и Израиля Елизавету Цуркову, потому что опасалось возможных силовых мер со стороны Израиля, сообщает американская газета Washington Post. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что гражданка РФ и Израиля Елизавета Цуркова была освобождена "Катаиб Хезболлах" и в данный момент находится в безопасности в американском посольстве в Ираке. "Высокопоставленный иракский чиновник, сказал, что "Катаиб Хезболлах" было убеждено, что лидеры станут мишенью для убийства Израилем, "поэтому они в конечном итоге уступили", - говорится в публикации. По данным издания, условия освобождения гражданки России и Израиля включали шаги по выводу американских войск из Ирака.
израиль
россия
ирак
