https://ria.ru/20250910/hezbolly-2040835181.html

СМИ рассказали, почему "Катаиб Хезболлах" освободила россиянку Цуркову

СМИ рассказали, почему "Катаиб Хезболлах" освободила россиянку Цуркову - РИА Новости, 10.09.2025

СМИ рассказали, почему "Катаиб Хезболлах" освободила россиянку Цуркову

Иракское движение "Катаиб Хезболлах" решило освободить гражданку России и Израиля Елизавету Цуркову, потому что опасалось возможных силовых мер со стороны... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T07:55:00+03:00

2025-09-10T07:55:00+03:00

2025-09-10T07:55:00+03:00

в мире

израиль

россия

ирак

дональд трамп

хезболла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018863156_0:0:474:267_1920x0_80_0_0_0ec165cd1b5cadaeb604ad00ca1373c8.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Иракское движение "Катаиб Хезболлах" решило освободить гражданку России и Израиля Елизавету Цуркову, потому что опасалось возможных силовых мер со стороны Израиля, сообщает американская газета Washington Post. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что гражданка РФ и Израиля Елизавета Цуркова была освобождена "Катаиб Хезболлах" и в данный момент находится в безопасности в американском посольстве в Ираке. "Высокопоставленный иракский чиновник, сказал, что "Катаиб Хезболлах" было убеждено, что лидеры станут мишенью для убийства Израилем, "поэтому они в конечном итоге уступили", - говорится в публикации. По данным издания, условия освобождения гражданки России и Израиля включали шаги по выводу американских войск из Ирака.

https://ria.ru/20250909/afganistan-2040671530.html

https://ria.ru/20250216/trufanov-1999723438.html

израиль

россия

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, ирак, дональд трамп, хезболла