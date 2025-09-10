Рейтинг@Mail.ru
После удара Израиля по Дохе прекращение огня не обсуждается, сообщает ХАМАС
16:31 10.09.2025
После удара Израиля по Дохе прекращение огня не обсуждается, сообщает ХАМАС
в мире
израиль
катар
биньямин нетаньяху
хамас
удар израиля по делегации хамас в дохе
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Никто больше не обсуждает прекращение огня в конфликте Израиля и палестинского движения ХАМАС после израильского удара по Катару во вторник, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного члена ХАМАС. "Сейчас никто об этом не говорит", - сказал неназванный член движения. Неназванный дипломат, знакомый с ходом переговоров, заявил телеканалу, что ХАМАС собирался в день удара дать ответ катарским посредникам на мирное предложение США. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем". В российском МИД заявили, что Россия расценивает удар Израиля по катарской столице Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором говорится, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
в мире, израиль, катар, биньямин нетаньяху, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Израиль, Катар, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
Последствия взрыва в Дохе
Последствия взрыва в Дохе
© Фото : соцсети
Последствия взрыва в Дохе. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Никто больше не обсуждает прекращение огня в конфликте Израиля и палестинского движения ХАМАС после израильского удара по Катару во вторник, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного члена ХАМАС.
"Сейчас никто об этом не говорит", - сказал неназванный член движения.
Неназванный дипломат, знакомый с ходом переговоров, заявил телеканалу, что ХАМАС собирался в день удара дать ответ катарским посредникам на мирное предложение США.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
В российском МИД заявили, что Россия расценивает удар Израиля по катарской столице Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации.
РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором говорится, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
