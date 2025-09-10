https://ria.ru/20250910/hamas-2041000368.html

После удара Израиля по Дохе прекращение огня не обсуждается, сообщает ХАМАС

После удара Израиля по Дохе прекращение огня не обсуждается, сообщает ХАМАС

После удара Израиля по Дохе прекращение огня не обсуждается, сообщает ХАМАС

Никто больше не обсуждает прекращение огня в конфликте Израиля и палестинского движения ХАМАС после израильского удара по Катару во вторник, сообщает телеканал... РИА Новости, 10.09.2025

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Никто больше не обсуждает прекращение огня в конфликте Израиля и палестинского движения ХАМАС после израильского удара по Катару во вторник, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного члена ХАМАС. "Сейчас никто об этом не говорит", - сказал неназванный член движения. Неназванный дипломат, знакомый с ходом переговоров, заявил телеканалу, что ХАМАС собирался в день удара дать ответ катарским посредникам на мирное предложение США. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем". В российском МИД заявили, что Россия расценивает удар Израиля по катарской столице Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором говорится, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.

