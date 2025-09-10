https://ria.ru/20250910/hamas-2041000368.html
После удара Израиля по Дохе прекращение огня не обсуждается, сообщает ХАМАС
После удара Израиля по Дохе прекращение огня не обсуждается, сообщает ХАМАС - РИА Новости, 10.09.2025
После удара Израиля по Дохе прекращение огня не обсуждается, сообщает ХАМАС
Никто больше не обсуждает прекращение огня в конфликте Израиля и палестинского движения ХАМАС после израильского удара по Катару во вторник, сообщает телеканал... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T16:31:00+03:00
2025-09-10T16:31:00+03:00
2025-09-10T16:31:00+03:00
в мире
израиль
катар
биньямин нетаньяху
хамас
удар израиля по делегации хамас в дохе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713549_0:364:878:858_1920x0_80_0_0_33923094359b70e403d0349598627d2c.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Никто больше не обсуждает прекращение огня в конфликте Израиля и палестинского движения ХАМАС после израильского удара по Катару во вторник, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного члена ХАМАС. "Сейчас никто об этом не говорит", - сказал неназванный член движения. Неназванный дипломат, знакомый с ходом переговоров, заявил телеканалу, что ХАМАС собирался в день удара дать ответ катарским посредникам на мирное предложение США. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем". В российском МИД заявили, что Россия расценивает удар Израиля по катарской столице Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором говорится, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
https://ria.ru/20250910/hamas-2040997433.html
https://ria.ru/20250910/izrail-2040967437.html
израиль
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713549_0:282:878:941_1920x0_80_0_0_285485ad201d1e170e499e213d6e3c33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, катар, биньямин нетаньяху, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Израиль, Катар, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
После удара Израиля по Дохе прекращение огня не обсуждается, сообщает ХАМАС
CNN: ХАМАС больше не обсуждает прекращение огня после удара Израиля по Катару